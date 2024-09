Schwerer Verkehrsunfall in Langenfeld nach Polizeiverfolgung

Nach einer dramatischen Verfolgungsjagd kam es in den frühen Morgenstunden des 13. September an der Abfahrt der Bundesautobahn 542 in Langenfeld zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 33-jähriger Peugeot-Fahrer stieß mit einer 59-jährigen VW-Fahrerin zusammen. Durch den Zusammenstoß kippte der Kleinwagen des Mannes auf die Seite und geriet in Brand. Die Frau erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeugwrack befreit werden. Beide Unfallbeteiligten wurden anschließend in Krankenhäuser gebracht.

Der Unfall wurde durch eine vorherige Polizeiverfolgung ausgelöst. Der Fahrer des Peugeot flüchtete nach einer Auseinandersetzung in Leverkusen-Rheindorf und einer darauffolgenden Polizeikontrolle. Er raste über die Bundesautobahn 59 in Richtung Düsseldorf, touchierte dabei zwei weitere Pkw und einen Streifenwagen, überfuhr mehrere Bordsteine und missachtete mehrere rote Ampeln, bevor er an der Abfahrt der A542 in den VW der Frau krachte.

Das Unfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren am Ort des Geschehens. Die Kölner Straße sowie die Abfahrt Reusrath waren daraufhin in beide Richtungen für etwa vier Stunden komplett gesperrt.

Die Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei zu melden.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.