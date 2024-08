Düsseldorf Flughafen: Gesuchter Betrüger geschnappt

Am Sonntagmorgen spielten sich am Flughafen Düsseldorf spektakuläre Szenen ab: Während einer routinemäßigen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Gran Canaria geriet ein 49-jähriger Niederländer in das Visier der Bundespolizei. Was die Beamten zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten: Der Mann war kein gewöhnlicher Reisender – er wurde von der Staatsanwaltschaft Münster (NRW) seit über zwei Jahren gesucht!

Gesuchter Holländer in Düsseldorf geschnappt

Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie bei der Kontrolle feststellten, dass gegen den 49-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Bereits im März 2022 hatte die Staatsanwaltschaft Münster den Haftbefehl wegen Betrugs ausgestellt, nachdem der Mann im Oktober 2021 verurteilt worden war. Doch der Niederländer hatte bislang allen Strafen entkommen können – bis jetzt!

Doch das Drama nahm eine überraschende Wende: Anstatt die Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen abzusitzen, zog der gewiefte Betrüger einen Trumpf aus dem Ärmel. Mit 3.600 Euro in bar konnte er die Geldstrafe sofort begleichen und so einem Gefängnisaufenthalt in letzter Minute entgehen. Mit einem Lächeln auf den Lippen setzte er anschließend seine Reise fort, als wäre nichts geschehen.

Ob die Passagiere seines Fluges nach Gran Canaria ahnten, welch brisante Situation sich direkt vor ihren Augen abgespielt hatte? Sicher ist nur: Diese Reise wird der Niederländer so schnell nicht vergessen!