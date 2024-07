Kot und Schimmel bei Düsseldorfer Edel-Bäcker- und Burgerladen

Wer beim Essen Wert auf Qualität legt, ist bei Bulle genau richtig. Die hochwertige Backstube in Düsseldorf-Flingern und Mitte beliefert nicht nur Feinkost-Händler wie Ghorban, sondern bietet ihre Waren auch in den eigenen Läden an – wahlweise mit Kaffee und Frühstücksoption. „Bei Bulle produzieren wir mit natürlichen Zutaten – ohne Malze und Backtreibmittel und in reiner Handarbeit. Wir legen dabei größten Wert auf unsere eigenen Sauerteigkulturen und geben unseren Teigen sehr viel Zeit für lange Frischhaltung und viel Geschmack“, heißt es auf der Webseite.

Mäusekot bei Bulle in Düsseldorf

Geschmacklich sowie optisch sind die Croissants, Burger und Co. bei Bulle in der Tat erste Sahne. Doch beim Bericht von Lebensmitteltransparenz.NRW wird einem ganz anders: „Im Rahmen der Kontrolle wurden Hinterlassenschaften von Schadnagern (Schadnagerkot) gefunden.“ Der Mäusekot soll sich in Randbereichen sowie unter und hinter Einrichtungsgegenständen befunden haben, außerdem auch im Produktionsbereich der Bäckerei, im Rohstofflager an der Feinbäckerei, im untergeschössigen Sozialraum und im Waschraum. Frei von Mäusekot waren hingegen der Kühlbereich sowie die Produktionsküche. Wie das Portal für Lebensmitteltransparenz NRW berichtet, sollen die Auffälligkeiten bei der Kontrolle am 15. Mai nicht zum ersten Mal registriert worden sein. „Bereits bei der vorherigen Plankontrolle wurde im Betrieb ein massiver Schadnagerbefall festgestellt.“

Schimmelbefall bei Bulle festgestellt

Und: Neben dem Thema Mäusekot stieß den Lebensmittelkontrolleuren auch noch ein anderer Ekel-Aspekt ins Auge. Das Ventilatorenschutzgitter des Kühlaggregates ein Tisch schimmelten. „Der Kühltischinnenraum, in dem sich Rohlinge für Brötchen befanden, war stellenweise schimmelähnlich verunreinigt“, heißt es konkret. Die Betreiber von Bulle konnten aber eine Schädlingsfreiheitsbescheinigung vorweisen. Die Mängel wurden umgehend behoben und werden auch künftig genauer beobachtet und beseitigt, so der Betreiber. Gegenüber „t-online“ gab Bulle-Chef Michael Gauert an, einen neuen Schädlingsbekämpfer anzuheuern. Außerdem sollen die Sommerferien für Umbauarbeiten genutzt werden, bei denen die Decken, Böden, Wände und Leitungen der Backstube an der Oststraße erneuert werden.

Bulle-Burger in Düsseldorf

Adresse: Oststraße 113, 40210 Düsseldorf

Oststraße 113, 40210 Düsseldorf Öffnungszeiten: di-do: 12-20 Uhr, fr+sa 12-21 Uhr, so 12-20 Uhr

