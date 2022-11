Konzerte in NRW: „The Weeknd“ kommt im Sommer nach Düsseldorf

Gute Nachricht! The Weeknd (32) kommt im Rahmen seiner Welt-Tournee im Sommer nach Deutschland. Konzerte sind in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München geplant. Die Tournee feiert sein Album „After Hours“ aus dem Jahr 2020 mit der Hit-Single „Blinding Lights“ sowie sein Album „Dawn FM“, das im Januar 2022 veröffentlicht wurde, teilte der Veranstalter Live Nation am Montag in Frankfurt mit.

The Weeknd kommt nach Düsseldorf: diese Supporting Acts sind auf der Tournee mit dabei

Kaytranada und Mike Dean werden The Weeknd bei allen Auftritten in Europa begleiten. Der Sänger werde bei der Tournee Spenden für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) sammeln. Von jedem verkauften Ticket gehe ein Euro an das Programm, dessen Ehren-Botschafter der Sänger ist.

The Weeknd in Düsseldorf: Wo und wann gibt es Tickets?

Erste Tickets gibt’s am Donnerstag, 1. Dezember 2022, um 12 Uhr mittags im offiziellen Presale der bekannten Verkaufsstellen. Der allgemeine Vorverkaufsstart beginnt am Freitag, 2. Dezember 2022.

The Weeknd in Deutschland: Die Tourdaten 2023

2. Juli 2023, Hamburg (Volksparkstadion)

4. Juli 2023, Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena)

14. Juli 2023, Frankfurt (Deutsche Bank Park)

4. August, München (Olympiastadion)

>> Alle Infos zu Konzerten in NRW gibt’s hier <<

dpa