Drogendealer in Düsseldorf festgenommen: Kokainfund im Auto

Am Dienstag, 30. Juli 2024, um 18.05 Uhr, bemerkten Einsatzkräfte der Polizei Düsseldorf einen Mann, dessen Fahrstil auffällig war. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs entdeckte ein Diensthund 59 Druckverschlusstüten mit Kokain. Der 23-jährige albanische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizeibeamten waren auf Streife, als sie den Verdächtigen in der Färberstraße bemerkten. Er fuhr dort mit Schrittgeschwindigkeit und schaute sich auffällig um. Während der Kontrolle wirkte der Mann nervös und die Beamten fanden eine weißliche Substanz in der Mittelkonsole seines Pkws. Nachdem ein Diensthund angefordert wurde, entdeckte dieser weitere Drogen in einem Mäppchen und unter der Verkleidung des Schalthebels. Es wurden insgesamt 27,5 Gramm Kokain in 59 Druckverschlusstüten sichergestellt und der junge Mann wurde festgenommen.

