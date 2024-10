Kohlenmonoxid-Alarm in Düsseldorf: Drei Verletzte

Montag, 21. Oktober 2024, um 17.15 Uhr, alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf einen Rettungswagen zu einem neurologischen Notfall in die Ellerstraße in Oberbilk. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte lösten die CO-Melder aus und zeigten eine erhöhte Kohlenstoffmonoxidkonzentration an.

Sofort wurden die Bewohner ins Freie gebracht und zusätzliche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst hinzugezogen. Das Gebäude wurde komplett geräumt und die Feuerwehr führte Messungen durch, welche in anderen Wohnungen keine erhöhte Konzentration feststellten.

Kohlenstoffmonoxidaustritt in Düsseldorf: Drei Verletzte

Drei Menschen wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen konnten alle übrigen Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Stadtwerke Düsseldorf stellten während des Einsatzes die Gaszufuhr des betroffenen Gebäudes sicher.

Die Einsatzkräfte, die zu diesem Vorfall gerufen wurden, kehrten nach etwa einer Stunde zu ihren Standorten zurück. Insgesamt waren rund 30 Helfer im Einsatz, um die Situation zu bewältigen und die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.