Fünf Monate nach der Installation der neuen Blitzeranlagen im Kö-Bogen-Tunnel in der Düsseldorfer City fahren weiterhin viele Verkehrsteilnehmer deutlich zu schnell. Trotz der gut sichtbaren Hinweisschilder an den Tunneleinfahrten, die mit der Aufschrift „Radarkontrolle“ auf die Geschwindigkeitsüberwachung hinweisen, werden zahlreiche Verstöße festgestellt.

184 Fahrverbote wegen zu schneller Geschwindigkeit

Seit der Inbetriebnahme am 23. Februar 2024 wurden bis Ende Juli 2024 insgesamt 4.140.904 Fahrzeuge auf die Einhaltung der dort erlaubten 50 Stundenkilometer kontrolliert. Von diesen fuhren 45.827 zu schnell, was einer Überschreitungsquote von 1,11 Prozent entspricht. Durchschnittlich werden pro Tag rund 284 Verstöße begangen. 184 Verkehrsteilnehmer rasten derart schnell durch den Tunnel, dass ein Fahrverbot angeordnet werden musste. Die höchste Überschreitung wurde mit lebensgefährlichen 122 Stundenkilometern festgestellt – 72 Stundenkilometer über der erlaubten Geschwindigkeit. Diesen Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 800 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Normalerweise setzt bei neuen Blitzern nach wenigen Wochen ein sogenannter „Lerneffekt“ ein, was zu sinkenden Fallzahlen führt. Im Kö-Bogen-Tunnel bleibt die Zahl der Verstöße jedoch trotz der Ausschilderung der Geschwindigkeitsmessungen auf einem gleichbleibend hohen Niveau. Besonders überraschend ist dabei die Anzahl der gravierenden Geschwindigkeitsverstöße, bei denen bei einem Unfall erheblicher Personen- und Sachschaden zu erwarten wäre.

Trotz Verbot auch oft Fußgänger und Radfahrer im Tunnel