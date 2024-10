Ein großes Highlight der deutschen Gourmet-Szene steht ins Haus: Am Montag, 21. Oktober, wird erneut der Koch des Jahres gesucht. Sechs Küchenchefs haben sich in diesem Herbst für die Auswahl qualifiziert. Im Kameha Grand Hotel in Bonn werden sie dann um die Auszeichnung kochen.

Ein Teilnehmer stammt aus Düsseldorf. Seine Speisen könnt ihr sonst im Sternerestaurant „Agata’s“ kosten. Jasper Wcislo, der im „Agata’s“ als Sous Chef tätig ist, hat sich mit seinem Küchenchef Marcel Förster im Hintergrund für das Finale des Wettbewerbs qualifiziert. Im Interview mit der „NRZ“ verrät er, dass das Thema des diesjährigen Kochwettbewerbs „Dieter Müller“ sei. Die Aufgabe bestehe also darin, ein Drei-Gänge-Menü als Hommage an den wichtigsten deutschen Spitzenkoch zu zaubern.

Alle sechs Teilnehmer erhalten die gleiche Blackbox am Sonntagabend und können sich dann aus den enthaltenen Zutaten ein Hauptgericht für die anspruchsvolle Jury überlegen.

Marcel Förster: „Agata’s“-Küchenchef nahm 2023 bereits teil

Im letzten Jahr hatten die Marcel Förster und Jasper Wcislo übrigens die Rollen getauscht: 2023 war Marcel Förster beim „Koch des Jahres“-Wettkampf angetreten und Zweiter geworden. Dieses Jahr rückt er in den Hintergrund und lässt Jasper Wcislo an den Herd.

Mehr Infos zum Wettbewerb „Koch des Jahres“ 2024 und das komplette Programm der Veranstaltung findet ihr hier.