Kitas in Düsseldorf: Hier entstehen bald neue Betreuungsplätze

Am 1. August startete in Düsseldorf das neue Kita-Jahr 2024/2025. Eltern stehen in dieser Saison in der NRW-Landeshauptstadt insgesamt rund 28.000 Betreuungsplätze zur Verfügung. 9.019 Plätze entfallen dabei auf Kinder unter drei Jahren, die restlichen 18.922 Plätze auf Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt. Damit steht für 52,7 Prozent aller U3-Kinder ein Betreuungsplatz in einer Kita oder in der Tagespflege zur Verfügung. Bei den über Dreijährigen liegt die Quote bei deutlich über 100 Prozent.

Personalbedarf weiterhin vorhanden

In den städtischen Kitas werden zurzeit 202 Fachkräfte ausgebildet. Zusätzlich beginnen in diesem Jahr weitere 108 Auszubildende ihre Ausbildung. Trotz der Tatsache, dass in den meisten Einrichtungen genügend Personal vorhanden ist, kann es im kommenden Kitajahr aufgrund der allgemein angespannten Personalsituation in Kitas verschiedener Träger vereinzelt zu vorübergehenden Einschränkungen des Betreuungsangebotes kommen.

„Der Personalbedarf bleibt hoch. In den letzten zehn Jahren hat die Landeshauptstadt Düsseldorf die Kinderbetreuung stark ausgebaut und zugleich die qualitative Betreuung verbessert. Gleichzeitig kommen jetzt geburtenstarke Jahrgänge in das Renteneintrittsalter, sodass wir gemeinsam mit den freien Trägern vielfältige Anstrengungen unternehmen, um neues Fachpersonal zu finden und auszubilden“, sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche.

Die Platzvergabe ist nicht mit dem Start des Kita-Jahres geendet, sondern ist ein fortlaufender Prozess. Derzeit befinden sich einige neue Einrichtungen noch im Bau und nehmen erst nach Abschluss der Arbeiten ihre ersten Gruppen auf. Auch in einigen bestehenden Kitas und Kindertagespflegen gibt es noch freie Betreuungsplätze. Eltern, die Bedarf haben, können sich an den i-Punkt-Familie unter i-punkt-familie@duesseldorf.de oder 0211-8998870 wenden.

Neue und erweiterte Kitas eröffnen in Düsseldorf

Um den Betreuungsbedarf in allen Stadtteilen zu decken, entstehen in Düsseldorf weitere neue Kitas und Kita-Erweiterungsbauten. Auch Einrichtungen, deren Raumprogramm nicht mehr zeitgemäß ist, werden umgebaut, fit gemacht oder ersetzt.

An folgenden Standorten sind im ersten Halbjahr 2024 neue oder erweiterte Kitas fertiggestellt worden:

Völklinger Straße 4 in Unterbilk, neue Einrichtung mit 53 Plätzen, davon 11 U3 Plätze

Völklinger Straße 4a in Unterbilk, Erweiterung um 30 Plätze, davon vier U3 Plätze

Vagedesstraße 19 in Pempelfort, Erweiterung um 20 Plätze, davon sechs U3 Plätze

Im Kita-Jahr 2024/2025 werden an folgenden Standorten neue oder erweiterte Kitas fertiggestellt:

Am Gatherhof 41 in Rath, neue Einrichtung mit 63 Plätzen, davon 20 U3 Plätze

Sermer Weg in Lichtenbroich, neue Einrichtung mit 60 Plätzen, davon 20 U3 Plätze

Prinzenallee 3 in Heerdt, neue Einrichtung mit 80 Plätzen, davon 12 U3 Plätze

Ulenbergpark in Bilk, neue Einrichtung mit 50 Plätzen, davon 16 U3 Plätze

Radeberger Straße in Gerresheim, neue Einrichtung mit 105 Plätzen, davon 33 U3 Plätze

Maxfrei/Ulmenstraße in Derendorf, neue Einrichtung mit 70 Plätzen, davon 22 U3 Plätze

Moltkestraße in Pempelfort, Ersatzneubau mit 16 Plätzen, davon ein U3 Platz

Deikerhöfe in Stockum, neue Einrichtung mit 50 Plätzen, davon 16 U3 Plätze

Völklinger Straße 2 in Unterbilk, neue Einrichtung mit 50 Plätzen, davon 16 U3 Plätze

