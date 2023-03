Kirschblüte in Düsseldorf 2023: Sieben schöne Orte, die nicht jeder kennt

Gibt es etwas, was den Start in die blumigste Jahreszeit besser verkörpern könnte, als die japanische Kirschblüte? Kein Wunder, dass es sogar ein eigenes Wort für das sogenannte Kirschblütenfest gibt: Hanami – japanisch für „Blüten betrachten“.

Wo gibt es die schönsten Kirschblütenstraßen in Düsseldorf, wo kann man die besten Fotos schießen? Tonight News zeigt euch die beliebtesten Orte und die, die nicht jeder kennt.

Kirschblüten in Düsseldorf 2023: Fürstenplatz in Friedrichstadt

Es ist der einzige Platz in Friedrichstadt, der zum flanieren, spielen und verweilen einlädt: Der historische Fürstenplatz. Hier gibt es nicht nur das beliebte Café Linas Coffee, sondern auch einen großen Spielplatz mit Möglichkeiten für Klein und Groß. Doch der Platz hat neben Schaukeln, Bolzplatz und Wasserspielen noch mehr zu bieten: Die weiß-rosa-blühenden Kirschblütenbäume.

Sie stehen wie ein Begrüßungskomitee am Nordeingang des Platzes. Es wirkt fast so, als würden sie den Besuchern den richtigen Weg zeigen und „hierher!“ rufen. In der Frühlingszeit verzaubern die leuchtenden Baumkronen Jung und Alt und lassen die Blicke von Fahrgästen in den herbeifahrenden Straßenbahnen für einen Moment frei schweifen. Hier steht auch die größte Kirche Düsseldorfs: Die St. Antonius-Pfarrkirche steht seit 1983 unter Denkmalschutz und ist ebenso einen Besuch wert.

Adresse: Fürstenplatz, 40215 Düsseldorf

Kirschblüten in Düsseldorf 2023: Linienstraße in Oberbilk

Mitten in Oberbilk gibt es ihn, den Platz an der Linienstraße mit den rundherum gewachsenen japanischen Kirschblüten. Im März erstrahlt der Platz in einem satten Rosa, das Spaziergänger und zufällig Vorbeilaufende zu einer kurzen Pause und zum Staunen anregt. Hier kann man in Ruhe sein Handy zücken und ein Foto schießen, denn die verkehrsberuhigte Straße ist ein wahrer Geheimtipp für Kirschblüten-Fans.

Besonders schön: Bei strahlend blauem Himmel passen sich die umliegenden und bunten Wohnhäuser dem Himmel an, denn ödes Grau an den Fassaden kennt die Gegend in Oberbilk nicht.

Adresse: Linienstraße/Höhenstraße, 40227 Düsseldorf

Kirschblüten in Düsseldorf 2023: Tannenstraße in Derendorf

Im trendigen Stadtteil Derendorf liegt die Tannenstraße – die weitaus mehr ist als nur irgendeine Straße: Altbauten, bunte Fassaden und die Nähe zum Rhein – die Straße zählt zahlreiche kleine Läden und Kneipen sowie Michael Frings‘ Blumengeschäft „Tannendiele“ oder die Düsseldorfer Traditionsbäckerei Hercules Vollkorn ihr Eigen. Entlang der Tannenhöfe, einem Quartier von drei Baudenkmälern, umsäumen jedoch nicht grüne Tannen, sondern weiße japanische Kirschblüten die Straße. Die ehemaligen Ulanenkasernen, die im 19. Jahrhundert Teil der Militäranlage waren, wurden 2010 aufwendig zu Wohnzwecken kernsaniert. Heute prägen die rotstrahlendenden Wohnkomplexe maßgeblich das Bild der Tannenstraße – und lassen durch die schmückenden Kirschblüten im unschuldigen Weiß jeglichen Gedanken an graue Kriegszeiten verfliegen.

Adresse: Tannenstraße, 40476 Düsseldorf

Kirschblüten in Düsseldorf 2023: EKO-Haus der japanischen Kultur in Niederkassel

Es liegt nahe, dass in einem japanischen Garten japanische Kirschen zu finden sind: Das leicht versteckte EKŌ-Haus im Düsseldorfer Stadtteil Niederkassel wurde als Ort des Kulturaustausches geschaffen. Näher als hier könnt ihr der japanischen Volksseele also nicht kommen – und dabei sind Kirschbäume wohl die schönsten Kulturvermittler.

Die blühenden Höhepunkte der Anlage bietet die vor dem Tempel stehende Trauerkirsche und die Allee von Yoshino-Kirschbäumen vor dem Garteneingang. Im Frühjahr zeigen sie ihre besonders pastellige Seite.

Tipp: Hier könnt ihr nicht nur Betrachten, sondern erleben! Wie wäre es, den Anblick mit einer traditionellen Teezeremonie zu bewundern oder nach einem Einführungskurs in traditionelle japanische Künste ein eigenes Ikebana-Blumengesteck für zu Hause zu arrangieren?

Übrigens: Auch im Herbst lohnt sich das Vorbeischauen mindestens genau so wie zur Frühlingszeit, denn dann färbt sich das Laub im japanischen Garten in einem gemütlichen Orange-Rot.

Adresse: Brüggener Weg 6, 40547 Düsseldorf

Kirschblüten in Düsseldorf 2023: Barbarossaplatz in Oberkassel

Auch der Barbarossaplatz in Oberkassel erstrahlt beim Frühlingserwachen im herrlich leuchtenden Rosa: Entlang der prunkvollen Luegallee reihen sich Kirschblütenbäume an Kirschblütenbäume und sorgen für einen kurzen Pausenmoment der Passanten. Der Platz ist außerdem bekannt für seinen bunten Wochenmarkt, auf dem ihr neben Brot vom Bäcker, frischen Blumen, Fleisch- und Käsevariationen auch einen Mini-Kaffee-Flitzer findet. So zählt der Barbarossaplatz zu einem beliebten Dreh- und Angelpunkt für Frühlingsbegeisterte und Sonnendurstige.

Adresse: Barbarossaplatz, Luegallee, 40545 Düsseldorf

Kirschblüten in Düsseldorf 2023: Zietenstraße in Golzheim

Die Zietenstraße in Golzheim ist wohl DIE Kirschblütenallee in Düsseldorf: Das beliebte Wohngebiet wird einmal im Jahr von Fotobegeisterten aufgesucht, denn dann wird die Straße zum absoluten Kirschblüten-Hotspot der Stadt.

Die Zietenstraße ist etwa einen halben Kilometer lang und verbindet die Kaiserswerther Straße mit der Roßstraße. Die vielen schönen Altbauten, die überwiegend durch Gebäude aus der Kaiser- und Zwischenkriegszeit geprägt sind, umrahmen das Naturschauspiel wie ein Gemälde. Aber seid schnell, denn das rosa Wunder zeigt sich nur für kurze Zeit zwischen März und April!

Adresse: Zietenstraße, 40476 Düsseldorf

Kirschblüten in Düsseldorf 2023: Südpark in Düsseldorf-Wersten

Wer Zeit und ein Auto hat, sollte in den Frühlingsmonaten unbedingt den Deichsee im Südpark aufsuchen: Hier lockt im Frühjahr eine regelrechte Kirschblütenpracht in die grüne Lunge der Stadt. Insgesamt 16 Bäume stehen hier in Reih und Glied, die dank der Parkbänke mit Blick aufs spiegelnde Gewässer zum Hanami einladen. Nach einem ausgiebigen Spaziergang entlang des Sees und der Sichtung der ein oder anderes Liebesschwäne empfehlen wir euch einen Gang in das Café Südpark. Falls danach die Lust nach Kaffee und Co. noch nicht gestillt sein sollte, legen wir euch unsere Topliste der beliebtesten Cafés in Düsseldorf ans Herz.

Adresse: Werstener Straße, 40225 Düsseldorf