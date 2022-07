Düsseldorfer Rheinkirmes 2022: Pink Monday am 18. Juli – Programm, Partys und Treffpunkte

Kult-Termin der Düsseldorfer Rheinkirmes: Am 18. Juli steht zum 40. Mal der Pink Monday im Kalender! Rund 50.000 Mitglieder der LGBT-Community werden am Kirmesmontag erwartet. In den Festzelten und Biergärten steigen zahlreiche bunte Partys mit coolen Eventreihen, DJs und Drag-Queens. Legendärer Treffpunkt der Szene: Die Schwarzwald Christel – die in diesem Jahr einen neuen Namen bekommen hat.

Rheinkirmes Düsseldorf 2022: Pink Monday in der Schwarzwald Christel – jetzt: Schwarzwald Stadl

Sehen und gesehen werden: Die Schwarzwald Christel ist am Pink Monday der Treffpunkt für die Szene! So soll es auch 2022 sein, allerdings mit einer Änderung: Der Biergarten heißt jetzt Schwarzwald Stadl, ist aber am gleichen Platz und noch größer! Hinter der offiziellen Pink Monday-Party steckt die Schausteller-Familie Bruch, präsentiert wird das Ganze von der bekannten Eventreihe „Gay Happening“.

Party: Die offizielle Pink Monday Party

Beginn: 17 Uhr

DJ: Eisbaer

Programm: Überraschung!

Düsseldorfer Rheinkirmes 2022: Pink Monday (18. Juli) in den Festzelten

Natürlich bieten auch die Festzelte der Brauereien an Pink Monday ein musikalisches Programm. Hier lässt sich der kultige Montag gut feiern:

Partyzelt der Brauerei Kürzer: Porno Al Forno (ab 18 Uhr)

Partyzelt Schlösser: Pfund + DJ Beatstar (ab 19.30 Uhr)

Partyzelt Uerige: Strandpiraten (ab 18 Uhr)

Partyzelt Zum Schlüssel: Steven K + Friends (ab 19 Uhr)

Rheinkirmes Düsseldorf: Pink Monday im Biergarten & Ausschank

Neben den Festzelten gibt es weitere gastronomische Angebote wie etwa Biergärten oder den Traber Ausschank. Auch hier steht der 18. Juli im Fokus.

Traber Ausschank: DJ Felix Jackson (ab 18 Uhr)

Alpenwelt: DJ Captain Britz (14 bis 17.30 Uhr) und Mimmo and Friends (18 bis 24 Uhr) mit Drag Queen

Rheinkirmes Düsseldorf: Pink Monday – das steckt hinter dem Kult-Event

Seit 40 Jahren gibt es den Pink Monday-Brauch: Am Kirmes-Montag treffen sich mittlerweile rund 50.000 Mitglieder der LGBT-Community auf der Kirmes.

Dieser Kult-Termin soll entstanden sein, als die damalige Nähkörbchen-Chefin ihr Lokal für einen Betriebsausflug schloss, um mit ihrer Belegschaft in der Schwarzwald Christel zu feiern. Die Kundschaft der damals schon bei Homosexuellen beliebten Altstadt-Kneipe feierte einfach mit. Daraus wurde dann das größte Event für Schwule und Lesben in Düsseldorf.

