Rheinkirmes Düsseldorf 2022: Alle Festzelte mit Programm, Partys, Bands und DJs – der Überblick

Lokale Bands, DJs und Partyreihen wie Porno Al Forno, Theo Fitsos, Wallu, Meshugge Bar, Strandpiraten oder Kaninchendisko: Die Festzelte haben zur Düsseldorfer Rheinkirmes 2022 wieder ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Welche Kirmes-Partys vom 15. bis zum 24. Juli locken und ihr auf keinen Fall verpassen dürft, erfahrt ihr hier.

Endlich wieder Kirmes, endlich wieder Party im Festzelt! In diesem Jahr sind folgende Brauereien auf der größten Kirmes am Rhein dabei: Uerige, Kürzer, Schlösser, Zum Schlüssel, Gulasch Alt und Schumacher. Gefeiert wird auch im Schützenfestzelt, in der Alpenwelt, im Tiroler Dorf, beim Traber Ausschank oder in der Schwarzwaldchristel.

Gut zu wissen: Der Eintritt ist frei, in vielen Festzelten ist eine Tisch-Reservierung möglich. Gerade am Freitag und Samstag wird es immer sehr voll, so dass eine Reservierung sinnvoll ist. Und fast alle Partyzelte haben auch einen Biergarten – und Toiletten!

Rheinkirmes Düsseldorf 2022: Partyzelt der Brauerei Kürzer

Die Brauerei Kürzer feiert 2022 Premiere auf der Rheinkirmes: Das Festzelt steht auf dem Platz, wo sonst die Brauerei Frankenheim war. DJs, Bands wie Porno Al Forno und beliebte Partyreihen gehören hier zum Programm. Mehrere hundert Gäste können hier im Zelt und Biergarten gemeinsam feiern.

Freitag, 15. Juli: Porno Al Forno

Samstag, 16. Juli: Shameless by Daniel Vollmer

Sonntag, 17. Juli: A Horse With No Name

Montag, 18. Juli: Porno Al Forno

Dienstag, 19. Juli: UB Funky

Mittwoch, 20. Juli: DJ Tor-Tee

Donnerstag, 21. Juli: 80s/90s/00s by Daniel Vollmer

Freitag, 22. Juli: Padman – die Musik aus dem Kürzer

Samstag, 23. Juli: Kaninchendisko

Sonntag, 24. Juli: DJ Tor-Tee

Tisch-Reservierung: über die Website

Rheinkirmes Düsseldorf 2022: Festzelt Schlösser – das Party-Programm

Das Festzelt der Brauerei Schlösser ist natürlich auch dieses Jahr mit dabei. Und wie schon in den letzten Jahren darf einer beim musikalischen Programm nicht fehlen: Guildo Horn (samt Band)!

Freitag, 15. Juli: Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe + DJ Yeti (ab 21 Uhr)

Samstag, 16. Juli: Colly and the Steam Rollers (16.30 Uhr) und Der letzte Schrei (20.30 Uhr)

Sonntag, 17. Juli: Framic + DJ Beatstar (18 Uhr)

Montag, 18. Juli (Pink Monday): Pfund + DJ Beatstar (19.30 Uhr)

Dienstag, 19. Juli: Hits der 90er mit DJ Beatstar (19.30 Uhr)

Mittwoch, 20. Juli: Mallorca-Party mit DJ Andy Luxx (19.30 Uhr)

Donnerstag, 21. Juli: Night Spot + DJ Beatstar (19.30 Uhr)

Freitag, 22. Juli: Pfund + DJ Beatstar (19.30 Uhr)

Samstag, 23. Juli: Inferno (16.30 Uhr) und Der letzte Schrei + DJ Beatstar (20.30 Uhr)

Sonntag, 24. Juli: Wounded Ducks + DJ Beatstar (18 Uhr)

Tisch-Reservierung: Per E-Mail an [email protected]

Rheinkirmes Düsseldorf 2022: Festzelt „Unplugged“ der Brauerei Uerige

700 Gäste haben im Uerige Partyzelt Platz. Hier wird an jedem Abend gefeiert: DJ Theo Fitsos gibt gleich an mehreren Tagen Vollgas, auch die beliebten Strandpiraten sind vor Ort.

Freitag, 15. Juli: DJ Theo Fitsos (ab 18 Uhr)

Samstag, 16. Juli: UB Funky (ab 18 Uhr)

Sonntag, 17. Juli: Marc Mosca vs. Ave (ab 19 Uhr)

Montag, 18. Juli (Pink Monday): Strandpiraten (ab 18 Uhr)

Dienstag, 19. Juli: Björn Disco (ab 18 Uhr)

Mittwoch, 20. Juli: Kaj Marx (ab 18 Uhr)

Donnerstag, 21. Juli: Beatify (ab 18 Uhr)

Freitag, 22. Juli: Theo vs. Fishi (ab 18 Uhr)

Samstag, 23. Juli: Theo Fitsos (ab 18 Uhr)

Sonntag, 24. Juli: Ave (ab 18 Uhr)

Rheinkirmes Düsseldorf 2022: Partyzelt der Brauerei Zum Schlüssel

Im Schlüssel-Zelt steht nicht nur frisch gezapftes Alt, sondern auch Live-Musik auf dem Programm: Los geht’s immer ab 19 Uhr. 1300 Gäste haben hier übrigens Platz!

Freitag, 15. Juli: Youwho (ab 19 Uhr)

Samstag, 16. Juli: Die Combo (ab 19 Uhr)

Sonntag, 17. Juli: Porno Al Forno (ab 19 Uhr)

Montag, 18. Juli (Pink Monday): Steven K + Friends (ab 19 Uhr)

Dienstag, 19. Juli: Booster (ab 19 Uhr)

Mittwoch, 20. Juli: Just:is (ab 19 Uhr)

Donnerstag, 21. Juli: Beatify (ab 19 Uhr)

Freitag, 22. Juli: Wounded Ducks (ab 19 Uhr)

Samstag, 23. Juli: Zauberlehrling (ab 19 Uhr)

Sonntag, 24. Juli: Porno Al Forno (ab 19 Uhr)

Rheinkirmes Düsseldorf 2022: Schützenzelt auf der Größten Kirmes

Im Schützenzelt des St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf steigt am ersten Abend (15. Juli) die Rheinkirmes-Eröffnungsparty 2022. Außerdem findet hier am 16. Juli das Füchschen Open Air inklusive DEG-Selfie-Aktion von 17 bis 18.30 Uhr statt.

Freitag, 15. Juli: Tobee (Bierkönig/Mallorca) und DJ Marc Pesch (Antenne Düsseldorf) (ab 20 Uhr)

Samstag, 16. Juli: Füchschen Open Air mit Chrissi D & Friends (18 bis 1 Uhr)

Samstag, 22. Juli: Party im Biergarten (18 bis 1 Uhr)

Rheinkirmes Düsseldorf: Traber Ausschank 2022

Auch beim Traber Ausschank geht es in der gesamten Kirmes-Zeit hoch her: Partyreihen und DJs stehen hier ebenfalls auf dem Programm.

Freitag, 15. Juli: Meshugge (ab 18 Uhr)

Samstag, 16. Juli: Club Night mit DJ Yoscar (ab 18 Uhr)

Sonntag, 17. Juli: Ibiza Sunday (ab 18 Uhr)

Montag, 18. Juli (Pink Monday): DJ Felix Jackson (ab 18 Uhr)

Dienstag, 19. Juli: Flashback mit den DJs Wallu & Daniel (ab 18 Uhr)

Mittwoch, 19. Juli: Family & Friends mit den DJs Wallu und Vincent Vega

Donnerstag, 21. Juli: Wild mit DJ Wallu (ab 18 Uhr)

Freitag, 22. Juli: Funky Friday mit DJ UB Funky (ab 18 Uhr)

Samstag, 23. Juli: Clubnacht mit den DJs Wallu und UB Funky (ab 18 Uhr)

Sonntag, 24. Juli: Austrinken mit DJ Wallu (ab 18 Uhr)

Rheinkirmes Düsseldorf: Das Musik-Programm in der Alpenwelt 2022

Die Alpenwelt gehört ebenfalls zu gastronomischen Angebot auf der Kirmes und bietet fast jeden Tag ein Programm mit DJ und Band.

Freitag, 15. Juli: DJ Captain Britz (14 bis 17.30 Uhr) und Mimmo and Friends (18 bis 24 Uhr)

Samstag, 16. Juli: DJ Captain Britz (14 bis 17.30 Uhr) und Mimmo and Friends (18 bis 24 Uhr)

Sonntag, 17. Juli: DJ Captain Britz (14 bis 17.30 Uhr) und Mimmo and Friends (18 bis 24 Uhr)

Montag, 18. Juli (Pink Monday): DJ Captain Britz (14 bis 17.30 Uhr) und Mimmo and Friends (18 bis 24 Uhr) mit Drag Queen

Dienstag, 19. Juli: „Express-Tag“ mit Markus Becker, Almklausi, Julia Sommer, Zwei wie Eins, DJ Düse, Chris Mega und Support Olli B. (ab 18 Uhr)

Mittwoch, 20. Juli: DJ Captain Britz (14 bis 17.30 Uhr) und Mimmo and Friends (18 bis 24 Uhr)

Donnerstag, 21. Juli: DJ Captain Britz (14 bis 17.30 Uhr) und Mimmo and Friends (18 bis 24 Uhr)

Freitag, 22. Juli: Die Zwiebeltreter (18 bis 24 Uhr)

Samstag, 23. Juli: Die Zwiebeltreter (18 bis 24 Uhr)

Sonntag, 24. Juli: kein Act

Tisch-Reservierung: über die Website

