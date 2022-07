Kirmes in Düsseldorf

Rheinkirmes Düsseldorf: Die 10 besten Songs zum Abfeiern? Das ist die Playlist von Theo Fitsos

12. Juli 2022

Die Partys in den Festzelten gehören zu den Highlights der Düsseldorfer Rheinkirmes. Besonders beliebt ist das Uerige-Zelt. Und hier steht ein DJ gleich viermal an den Decks: Theo Fitsos. Wir haben nachgefragt, was auf seiner Playlist landet.