Rheinkirmes 2023 in Düsseldorf: Wie wird das Wetter beim großen Feuerwerk am Freitag?

Die Düsseldorfer Rheinkirmes 2023 ist in vollem Gange. Die Fahrgeschäfte sausen, die Musik dröhnt aus allen Boxen und das Altbier fließt literweise aus den Fässern. Zum Kirmesfinale steht wie immer ein fulminantes Feuerwerk an. Doch wie wird das Wetter?

Vorab: Alle wichtigen Infos zur Rheinkirmes 2023 in Düsseldorf findet ihr hier im Überblick.

Rheinkirmes 2023: Wie wird das Wetter beim Feuerwerk am Freitag, 21. Juli?

Dominik Jung von wetter.net hat gute Aussichten im Gepäck: „Wir können uns auf ein sonniges Sommerwochenende freuen.“ Freitag, Samstag und Sonntag rechnet der Meteorologe mit 25 Grad und einem Mix aus Sonne und Wolken. In den Nächten kann es auf 15 Grad abkühlen. Dem Pyro-Spektakel am Freitagabend (bei Anbruch der Dunkelheit) sollte laut aktueller Vorhersagen also kein Gewitter in die Quere kommen. Laut dem Experten bleibe es das ganze Wochenende vom 21. bis zum 23. Juli 2023 trocken in Düsseldorf.

Das Wetter zum zweiten Rheinkirmes-Wochenende im Überblick

Freitag, 21. Juli 2023: 25 Grad, Sonne und Wolken

Samstag, 22. Juli 2023: 25 Grad, Sonne und Wolken

Sonntag, 23. Juli 2023: 25 Grad, Sonne und Wolken

