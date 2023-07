Rheinkirmes 2023 in Düsseldorf startet heute – wie wird das Wetter?

Ab Freitag verwandeln sich die Rheinwiesen in Oberkassel wieder in einen 165.000 Quadratmeter großen Freizeitpark aus Achterbahnen, Karussells, Schlemmermeilen und bunten Kuscheltieren. Über 300 Schausteller locken wie jedes Jahr an den Rhein, um Adrenalin-Junkies, Feierwütige und Familien zu bespaßen. Wie wird das Wetter zum Start der großen Rheinkirmes am 14. Juli? Tonight News hat beim Experten nachgefragt.

Vorab: Alle wichtigen Infos zur Rheinkirmes 2023 in Düsseldorf findet ihr hier im Überblick.

Wie wird das Wetter während der Rheinkirmes 2023?

Dominik Jung von wetter.net hat gute Aussichten im Gepäck: „Wir können uns auf ein sonniges Sommerwochenende freuen.“ Freitag rechnet der Meteorologe mit 13 Sonnenstunden in Düsseldorf und bis zu 27 Grad. Regnen soll es nicht.

Samstag wird es dafür heiß und schwül – die perfekte Gelegenheit für etwas Fahrtwind auf der Wilden Maus. „Samstag kommt der große Hitzevorstoß aus Spanien und Portugal nach Düsseldorf. Daher rechnen wir mit 33 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit. Am Abend kann es auch gewittern, danach wird es dann wieder angenehmer“, so Jung.

Sonntag soll es dann aber trocken bleiben bei angenehmen 26 Grad. Einem Kirmesbesuch steht also nichts mehr im Weg.

Das Wetter zum Rheinkirmesstart im Überblick

Freitag, 14. Juli: 27 Grad, sonnig, trocken

Samstag, 15. Juli: 33 Grad, schwül, abends Gewitterrisiko

Sonntag, 16. Juli: 26 Grad, sonnig, trocken

