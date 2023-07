Premiere auf der Rheinkirmes: KG Regenbogen feiert im Nähkörbchen

Es ist eine waschechte Premiere auf der Rheinkirmes in Düsseldorf: Erstmals spendiert der schwul-lesbische Karnevalsverein „KG Regenbogen“ den Gästen der Rheinkirmes eine „Bunte Schlagernacht“.

Auch der Standort der geplanten Party ist eine Neuheit: Bei der Location nahe des Nord-Eingangs auf die Rheinwiesen handelt es sich um das Kirmes-Pendant des „Nähkörbchens“ aus der Düsseldorfer Altstadt. Es ist auch als Vereinslokal der KG Regenbogen bekannt.

„Das Nähkörbchen feiert in diesem Jahr seine Premiere auf den Rheinwiesen. Daher spendieren wir unserer Wirtin Karin und allen Gästen zum Kirmes-Einstand einen Schlagerabend. Die KG Regenbogen auf dem Rummel am Rhein, das wird ein Party- Garant“, ist sich Präsident Andreas Mauska sicher.

Rheinkirmes in Düsseldorf: Bunte Partys und Konzerte – auch zum Pink Monday

Am Kirmes-Donnerstag, 20. Juli, präsentiert die KG Regenbogen ab 19 Uhr den Schlagersänger Julian Haag, der in der vergangenen Session den Jubiläumssong des Vereins („Meine Farben“) performte. Auch der „Singende Wirt“ Heinz Hülshoff wird in „Karins Kirmes-Körbchen“ zum Mikro greifen.

Zum traditionellen „Pink Monday“ am 17. Juli wird die KG Regenbogen mit vielen Mitgliedern auf den Rheinwiesen und im „Kirmes-Körbchen“ präsent sein. Ab 19 Uhr feiert sie dort mit dem Trio „Zeitflug“, das jungen Schlager und Pop zum Besten geben wird.