Kein Geld mehr für Volksfeste? Das sagen Düsseldorfer Schausteller zum traurigen Herbstkirmes-Start

Zentral gelegen und mit direktem Blick auf den Rhein ist am Freitag, 20. Oktober, die Herbstkirmes 2023 am Tonhallenufer gestartet. 35 Schausteller locken dieses Jahr zum dritten Mal an den attraktiven Standort unweit der Düsseldorfer Alt- und Innenstadt. Eigentlich ein Top-Event für die ganze Familie. Doch der große Andrang blieb am Eröffnungsfreitag aus. Woran liegt das? Tonight News hat sich auf der Herbstkirmes umgehört.

>> Leerer Kirmesstart am Tonhallenufer: alle Fotos der traurigen Eröffnung <<

Budenbetreiber ziehen lange Gesichter, die wenigen Besucher laufen mit tief ins Gesicht gezogenen Kapuzen über das Tonhallenufer. Manche Fahrgeschäfte, etwa das Riesenrad, stehen still. Beim Autoscooter bewegen sich nur zwei Wagen und an Bratwurst- und Mandelbuden warten keine Hungrigen. Was ist hier los in Düsseldorf?

>> Herbstkirmes 2023 in Düsseldorf: alle Infos zum Jahrmarkt am Tonhallenufer <<

Trauriger Start für Düsseldorfer Herbstkirmes 2023: Das sagen die Schausteller

Fritz von der Bude „Wagenrennen“ ist trotz ausbleibender Kundschaft bestens gelaunt: „Warum soll ich enttäuscht sein? Ich stehe hier und kann etwas verkaufen. Alles weitere ergibt sich.“ Der Schausteller blickt optimistisch auf die nächsten Kirmestage.

Schausteller und Familienvater Philip von der Kegelbude gegenüber zieht ein langes Gesicht und daddelt am Handy, als wir ihn treffen. Wo bleiben die Kunden, die die Kugeln nach den Kegeln werfen? Philip: „Die kommen noch in den nächsten Tagen. Da bin ich mir sicher. Das liegt jetzt einzig und allein am Wetter, dass heute so wenig los ist.“

>> Herbstkirmes am Tonhallenufer: So teuer sind Bier, Bratwurst und Co. 2023 <<

Das glauben auch Konstanze und Madelaine vom „Enten-Tempel“ (Entenangeln). Das Mutter-Tochter-Gespann ist sich sicher: „Wenn das Wetter sich die nächsten Tage bessert, kommen auch wieder mehr Besucher.“

Die Inflation könne laut ihnen aber mit hereinspielen. „Ja, das kann mit ein Grund sein, dass weniger los ist, aber wir freuen uns schon, wenn wir hier glückliche und lachende Kirmesbesucher auf dem Platz herumlaufen sehen – auch, wenn sie weniger Geld ausgeben als vor der Inflation. Dann haben wir schon eine Menge gewonnen.“

Und siehe da: Die Schausteller hatten Recht mit ihrer Wetter-Prognose. Denn bereits am Samstag, 21. Oktober, war der Rummel bei Sonnenschein besser besucht. Ein Riesen-Andrang blieb allerdings auch beim goldenen Herbstwetter aus.