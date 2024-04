Die Frühlingskirmes in Düsseldorf steht kurz vor ihrer Öffnung. Mit ihrem Start stellt sich wieder die Frage, was eine Fahrt auf den bunten Fahrgeschäften, Kirmes-Snacks und Getränke kosten werden.

Laut dem Vorsitzenden des Düsseldorfer Schaustellerverbandes Oliver Wilmering müssen die Betreiber auch dieses Jahr mit einer Kostensteigerung rechnen – in allen Bereichen. Zwar wäre hier nur von wenigen 10-Centbeträgen die Rede, dieser Anstieg mache sich aber in allen Bereichen, also bei Fahrgeschäften, Currywurst, Altbier und Co., bemerkbar.

Dabei sollen sich die Preise mit denen der Osterkirmes, die am 7. April geendet ist, ähneln. Ein Beispiel von Wilmering erläutert: „Am Ende sorgt das bei einem Glas Alt für eine Kostenerhöhung von 50 Cent je 0,25-Liter-Glas“.

Das sind die Preise der Fahrgeschäfte

Da die Kirmes noch nicht gestartet ist, stammen die Preise noch aus dem vergangenen Jahr. Diese dürften aber nicht allzu sehr aus dem Rahmen der diesjährigen Frühlingskirmes fallen:

Riesenrad: 5 Euro

Flugsimulator: 3,50 Euro

Karussell: 2,50 Euro bis 3,50 Euro

Autoscooter (für 2 Pers.): 4 Euro

Geisterbahn: 3,50 Euro

Schlager-Express: 4,50 Euro

Das sind die Preise für Altbier, Essen und Snacks

Altbier (0,25): 3,50 Euro

Currywurst: 4,50 Euro

Mandeln (100 Gramm): 4 Euro

Pommes mit Ketchup und Mayo: 3 Euro

Champignons mit Kräuter-Knoblauch-Soße: 6 Euro

Bratkartoffeln mit Kräuterquark: 5 Euro

Schoko-Erdbeeren: 5 Euro

Die Landeshauptstadt bietet aber nicht nur die Rheinkirmes: Auch zu anderen Jahreszeiten locken Riesenrad, Autoscooter, Bratwurst und Bierchen die Menschen ins Freie. Hier findet ihr unsere große Kirmes-Übersicht für Düsseldorf, welche Volksfeste euch über das Jahr verteilt erwarten.