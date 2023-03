Düsseldorfer Osterkirmes 2023: So viel kosten Bratwurst und Altbier

Inflationäre Energie- und Lebensmittelpreise lassen auch die Kosten für einen Kirmesbesuch in die Höhe steigen – sollte man meinen. Doch die Schausteller auf der Düsseldorfer Osterkirmes (8. bis 16. April) setzen alles daran, ihre Preise vom letzten Jahr beizubehalten. Wie viel kosten Bratwurst und Altbier? Tonight News verrät es euch schon vor Kirmesstart.

Düsseldorfer Osterkirmes 2023: Was kostet ein Alt? Was kostet eine Bratwurst?

„Sprit, Öl, Mehl: Alles wird teurer“, klagt Oliver Wilmering. Der Vorstandsvorsitzende des Düsseldorfer Schaustellerverbandes weiter: „Wir Schausteller sind ja oft große Familienbetriebe und bemühen uns dann, die erhöhten Kosten intern abzufangen bevor wir sie an die Endverbraucher weitergeben.“ Er selbst betreibt auf der Osterkirmes 2023 das Schlüssel-Altbierzelt. Was kostet das Kirmes-Alt in Zeiten der Inflation? „Wir bleiben bei den 3 Euro vom letzten Jahr“, kündigt der Düsseldorfer vorab an. „Es heißt ja Volksfest. Dann müssen wir auch Preise fürs Volk machen“, fügt er hinzu. Der Preis fürs Bier steht also schon. Doch wie sieht es mit dem Lieblingssnack der Deutschen aus? Oliver Wilmering weiß Bescheid: „Meine Familie betreibt ja auch einen Bratwurststand. Der Wurstpreis bleibt auch stabil bei 3,50 Euro – Ketchup, Senf und Brötchen inklusive.“

Damit wäre das Wichtigste für den Kirmesbesuch geklärt.

Osterkirmes 2023 in Düsseldorf: Welche Fahrgeschäfte gibt es?

Und welche Attraktionen sorgen für Nervenkitzel auf dem Rummel? Oliver Wilmering spoilert: „Wir haben einen Autoscooter, den Schlager-Express, einen Flugsimulator, ein Riesenrad und die Familienachterbahn Speedy.“ Absolute Neuheit bei der Osterkirmes: Der Kettenflieger „Fly Over“ – ein Kettenkarussell in 40 Metern Höhe.

Während die Düsseldorfer bei der Osterkirmes mit keinem Preisschock rechnen müssen, müssen Kirmesgänger in Köln bei der Deutzer Kirmes im Frühjahr 2023 tiefer in die Tasche greifen.