Düsseldorfer Rheinkirmes startet heute – Mehrere Millionen Besucher erwartet

Mit der Rheinkirmes beginnt in Düsseldorf am Freitagnachmittag (14 Uhr) eines der größten Volksfeste in Nordrhein-Westfalen. An den zehn Kirmestagen werden bis zum 23. Juli laut Veranstaltern vier Millionen Besucherinnen und Besucher erwartet. Rund 300 Schausteller sind auf den Rheinwiesen im Stadtteil Oberkassel dabei. Dutzende Fahrgeschäfte sowie Festzelte sorgen für Spaß bei Jung und Alt.

Neben altbekannten Karussells und Achterbahnen gibt es dieses Jahr einige neue Attraktionen. Dazu gehören etwa eine neue Geistervilla, das Schaukel-Fahrgeschäft „Excalibur“ und der „Euro Coaster“, bei dem die Fahrkabinen aufgehängt unter den Schienen fahren. Die Veranstalter setzen dieses Jahr auch auf mehr Nachhaltigkeit. So gibt es auf der Kirmes nur noch Mehrweggeschirr.

Feuerwerk eines der Höhepunkte der Rheinkirmes

Die Düsseldorfer Polizei empfiehlt, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. In unmittelbarer Nähe des Kirmesgeländes seien keine Parkplätze verfügbar. Die angrenzenden Wohngebiete werden für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Dafür gebe es Parkangebote an der Messe und in Parkhäusern. Fahrräder können auf Parkplätzen in der Nähe der Zugänge zum Festgelände abgestellt werden. Die Rheinbahn will zu Spitzenzeiten im Zwei-Minuten-Takt zur Haltestelle Luegplatz am Kirmesgelände fahren.

Mit der Rheinkirmes feiert der über 700 Jahre alte St. Sebastianus Schützenverein den Namenstag seines Schutzpatrons St. Apollinaris (23. Juli). Ein Höhepunkt ist das Feuerwerk am 21. Juli (Freitag) ab etwa 22.30 Uhr.

dpa