Kind mit Fahrrad in Meerbusch angefahren: Polizei sucht Zeugen

Crash in Meerbusch: Am Dienstag (24. September) gegen 7.30 Uhr war ein zwölfjähriges Mädchen auf ihrem Fahrrad auf der Neusser Straße in Richtung Düsseldorf unterwegs. An der Kreuzung zum Laacher Weg ereignete sich eine Kollision mit einem abbiegenden PKW. Der Fahrer des weißen Autos fuhr nach dem Zusammenstoß weiter in Richtung Neuss/Düsseldorf.

Weiterlesen: Für mehr Sicherheit: Neues Projekt im Bahnhofsumfeld Düsseldorf gestartet

Das Mädchen beschreibt den flüchtigen Fahrer als etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann mit dunklem Haarkranz. Die Polizei Meerbusch hat Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrer geben können, sich zu melden. Die Beamten des Verkehrskommissariats 1 suchen gezielt nach dem weißen PKW und dessen Fahrer.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen oder etwas zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei den Beamten zu melden.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.