Lang, lang ist es her, in einem Land der heißblütigen Melancholie, der traurigen Gitarrenmusik und fröhlichen Portweine, gefangen zwischen romantischen Sonnenuntergängen am Atlantik und ruppigen Bergen der Serra da Estrela, genau hier entstand die Idee hinter dem einstigen Start-up „Motel a Miio“.

Tatsächlich haben die Freundinnen Anna von Hellberg und Laura Castien ihre Geschäftsidee aus einem Portugal-Urlaub im Jahr 2017 nach Deutschland importiert – und sind mittlerweile so erfolgreich damit, dass die Geschäfte des Münchner Unternehmens in allen möglichen Städten aus dem Boden sprießen.

Motel a Miio bietet einzigartige Keramik und Geschirr aus Portugal

So wie nun auch wieder in Düsseldorf: Nach der Filiale auf der Hohe Straße 27, hat am Freitag ein weiteres Motel a Miio auf der Grabenstraße 6 in der Düsseldorfer Altstadt eröffnet – nur wenige Meter vom beliebten Carlsplatz entfernt. Bereits kurz nach der Eröffnung füllte sich der Laden mit ersten neugierigen Kunden, auch das hübsch gestaltete Schaufenster auf der Außenseite zog viele Blicke auf sich.

Julia Former

Preislich dürft ihr bei Motel a Miio abseits von Rabattaktionen keine großen Schnäppchen erwarten – große Gläser kosten bereits im Online-Shop einzeln 20 Euro, mittelgroße bis große Vasen zwischen 69 und 89 Euro, einzelne Teller bis zu 30 Euro. Doch Sparen steht bei den handgemalten Keramikwaren sicher nicht an erster Stelle: Die liebevoll gestalteten Waren bringen eine ganz große Portion Urlaubsfeeling in die heimische Tristesse – eine Eigenheit, nach der sich viele sehnen. Und Spülmaschinenfest sind sie natürlich auch!

Motel a Miio in Düsseldorf: Öffnungszeiten, Adressen, alle Infos

Die neue Filiale von Motel a Miio findet sich gleich in der Nähe vom Carlsplatz.

Adresse: Motel a Miio, Grabenstraße 6, 40213 Düsseldorf

Die zweite Filiale hat es sich auf der Hohe Straße 27 bequem gemacht.

Adresse: Motel a Miio, Hohe Str. 27, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: täglich 11 bis 19 Uhr, sonntags geschlossen

Auf Social Media findet ihr Motel a Miio u.a. auf TikTok und Instagram, die offizielle Homepage listet euch alle Waren genauer auf, zudem könnt ihr euer Lieblingsstück auch im Online-Shop bestellen.

