Keramik bemalen in Düsseldorf: Diese 7 Spots solltet ihr kennen!

Sich mit seinen Liebsten an einen Tisch gesellen, eine neue Lieblingstasse oder Müslischüssel aussuchen und nach Herzenslust gestalten – Keramik bemalen liegt voll im Trend! Kein Wunder: Man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen und es wirkt dazu noch richtig entschleunigend. Das sind sieben Spots in und um Düsseldorf, an denen Keramik bemalen möglich ist.

Manufattura in Pempelfort

Die Manufattura in Pempelfort lockt auf ihrer Website mit einer „unvergesslichen Zeit in herzlicher Atmosphäre“. Hier haben Kinder, Erwachsene, Anfänger und Profis die Möglichkeit, Keramik nach eigenen Ideen und unter professioneller Anleitung zu bemalen.

Die dazugehörigen Utensilien stellt die Manufattura vor Ort zur Verfügung. Nach dem Bemalen werden die Unikate gebrannt. Bedeutet: Die Keramik kommt bei hohen Temperaturen für eine Weile in den Ofen. Im Anschluss ist die Farbe wasser- und spülmaschinenfest. Sobald sie fertig sind, werden ihr vom Malstudio kontaktiert.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von MANUFATTURA (@manufattura)

Adresse: Schwerinstraße 7, 40477 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr

Terminanfragen: per Tel.: 0211-5136409

Preise: für Erwachsene ab 19 Euro, Kinder ab 16 Euro zuzüglich Keramikrohlinge ab 12,50 Euro

Immer aktuell: Unsere Veranstaltungstipps für das Wochenende in Düsseldorf findet ihr hier!

Eigenlob in Friedrichstadt

In Friedrichstadt ist das Bemalen von Keramik längst kein Geheimtipp mehr. Das Eigenlob gibt es schon seit einigen Jahren und lockt seine Gäste nach wie vor mit Ladys Nights, After Work-Programmen sowie mit Events wie Junggesellenabschiede oder Geburtstagsfeiern. Hier können sich Jung und Alt kreativ austoben.

Dafür müssen sich Gäste lediglich ein Keramikrohling aussuchen, Farben wählen, Keramik bemalen und es glasieren und brennen lassen. Nach fünf Tagen können sie es dann abholen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Eigenlob Keramik Malstudio Düsseldorf (@eigenlobkeramik)

Adresse: Hüttenstraße 61, 40215 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 11.30 bis 18 Uhr

Terminanfragen: online auf der Webseite

Preise: „Alles-Inklusive-Preise“ während regulären Öffnungszeiten, ab 22 Euro

DüsselLiebe in Flingern

Eine dritte Anlaufstelle für kreative Köpfe ist DüsselLiebe in Flingern. Hier ist das Keramik bemalen zu jeglichen Anlässen möglich: Sei es ein gemütlicher und kreativer Sonntag, eine Ladies-Night, ein Workshop mit Weinprobe oder der sogenannte „Baby Day“, an dem die kleinen Baby-Fußabdrücke für die Ewigkeit in Keramik festgehalten werden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Atelier Düsselliebe (@duesselliebe_keramikmalen)

Wer hier Keramik bemalt, muss bis zum Abholtag bis zu 14 Tage Geduld aufbringen. Dafür ist das Malen hier bereits am Montag möglich.

Adresse: Flurstraße 34, 40235 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 19.30 Uhr, Freitag von 11 bis 14 und 15 bis 19.30 Uhr, Samstag von 11 bis 14 und 15 bis 18 Uhr

Terminanfrage: online auf der Webseite

Preise: Mindestmalumsatz 20 Euro pro Person und Eintritt (je nach Event) ab 7 Euro

Lese-Tipp: Cafés in Düsseldorf: Das sind die 16 schönsten Adressen für Kaffee und Kuchen

Malstudio in Korschenbroich

Wer sich Keramik-Malstudios in der Nähe von Düsseldorf ansehen möchte, findet hier weitere Anlaufstellen:

Hier können Gäste sich Keramik-Stücke zum Bemalen aussuchen, oder ihre Produkte von zu Hause mitbringen, und vor Ort verschönern. Fun-Fact: Neue Waschbecken und Toilettenschüsseln können hier ebenfalls verschönert werden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von KERAMIK MALSTUDIO (@kreativkeramikmalen)

Adresse: Hindenburgstraße 26, 41352 Korschenbroich

Öffnungszeiten: variieren je nach Jahreszeit

Terminanfrage: per Mail an kreativ@keramikmalen.info oder Tel. 02161 – 303 67 47.

Preise: variieren je nach Produkt

Potteria in Neuss

In der Potteria in Neuss können Hobby-Maler den Pinsel schwingen und zeigen, was sie draufhaben. Wer lieber zu Hause Keramik bemalen möchte, dem bietet die Potteria zudem einen Online-Shop an. Erhältlich sind dort notwendige Utensilien wie Farben und Keramikrohlinge. Brennen lassen müsst ihr es allerdings vor Ort.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Babettes Kunstraum & POTTERIA (@potterianeuss)

Adresse: Rheintorstr. 24, Innenhof, 41460 Neuss

Öffnungszeiten: variieren je nach Datum

Terminanfrage: online auf der Webseite

Preise: Malpauschale 19 Euro pro Erwachsene, 16 Euro pro Kind (unter 16 Jahren) zuzüglich Keramikrohlinge

Ceramaze Studio in Moers

Das Ceramaze Studio bietet kostenlose Malslots an. Hier zahlen Kunden den Keramik-Rohling und haben 2,5 Stunden Zeit, ihn nach ihren Wünschen zu gestalten. Alle Malutensilien sind bereits im Preis mit inbegriffen. Nach sieben Tagen sind die Unikate in der Regel fertig und können abgeholt werden. Nach vier Wochen erlischt dieser Anspruch und die fertigen Keramik-Pieces werden an gemeinnützige Organisationen gespendet.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Ceramaze Studio – Keramik bemalen NRW (@ceramazestudio)

Adresse: Neustr. 29, 47441 Moers

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag Freitag von 17 bis 19.30 Uhr, Samstag und Sonntag von 10.30 bis 19 Uhr

Terminanfrage: online auf der Webseite

Preise: nur die Rohkeramik

Fileli Keramik Malstudio in Mülheim

Bei Fileli Keramik Malstudio haben Kunden zwei Optionen: Sie können vor Ort malen, oder sich sogenannte „Maltüten-to-go“ bestellen. Die Tüten bieten besonders dann an, wenn das Malstudio ausgebucht ist. Konkrete Wünsche zu den jeweiligen Rohlingen und der Farbe müssen im Vorfeld geklärt werden (via info@fileli-keramik.com).

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Fileli Keramik Malstudio (@filelikeramik)

Adresse: Duisburger Str. 275, 45478 Mülheim an der Ruhr

Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag von 11 bis 13.30 und 16.30 bis 19 Uhr, Freitag von 15.30 bis 18 und 19.30 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 11.30 bis 14 und 15 bis 17.30 Uhr

Terminanfrage: online auf der Webseite

Preise: nur die Rohkeramik

Wer schönes Keramik haben möchte, muss es also nicht zwangsläufig bei Shops wie Motel a Miio in Düsseldorf einkaufen. Keramik mit eigenem Charakter kann stattdessen ganz einfach selbst gemacht werden.