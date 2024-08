Sich in Düsseldorf sein eigenes Wunschkennzeichen für das Auto zu sichern ist kein Problem. Bei der Wahl des Nummernschilds können Autofahrer dabei ihrer Kreativität freien Raum lassen – jedoch gibt es einige Ausnahmen, die auf den Straßen der NRW-Landeshauptstadt strikt verboten sind.

Verbotene Nummernschilder in Düsseldorf

Diese sind meist wegen ihres historischen Bezugs nicht erlaubt. So dürfen Autofahrer keine Kombinationen mit Bezug zum Nationalsozialismus für ihr Nummernschild wählen. Darunter fallen beispielsweise „KZ“ für Konzentrationslager oder „SA“ für die Sturmabteilung. Demnach sind folgende Kennzeichen in Düsseldorf verboten:

D – KZ

D – HJ

D – SA

D – SS

D – NS

Auch verfassungsfeindliche, den Nationalsozialismus verherrlichende Kombinationen wie zum Beispiel „HH 88“ für Heil Hitler oder „AH 18“ für Adolf Hitler sind strengstens untersagt.

Seit Neustem auch dieses Kennzeichen verboten

Doch auch jüngste Ereignisse haben dazu geführt, dass einige Kennzeichen-Kombinationen nicht mehr zulässig sind. Als Reaktion auf den Angriffskrieg auf die Ukraine lässt die Düsseldorfer Kfz-Zulassungsbehörde seit April 2022 keine Kraftfahrzeuge mit dem Buchstaben „Z“ im Kennzeichen mehr zu. Der Grund: Das „Z“ ist oft auf russischen Militärfahrzeugen zu sehen und symbolisiert häufig die Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine. Der Buchstabe wurde auch in NRW-Städten wie Leverkusen, Herford, Neuss und Wuppertal verboten.

Bestehende Kennzeichen mit dem Buchstaben müssen jedoch nicht geändert werden. Außerdem sind auch Kombinationen mit einem „Z“, beispielsweise TZ oder ZH, weiterhin möglich.

Das beliebteste Kennzeichen in Düsseldorf

Neben all den Verboten gibt es auch einige äußerst beliebte Nummernschilder, die in der NRW-Landeshauptstadt besonders gern gesehen sind. Besonders großer Beliebtheit erfreut sich laut einem Artikel der „RP“ zum Beispiel das Kennzeichen D – EG. Diese Kombination bezieht sich auf den Hockeyverein der NRW-Landeshauptstadt, die „Düsseldorfer EG“ (Eislauf-Gemeinschaft).

Daneben soll auch der Flughafen-Code der Stadt sehr populär sein. So sind in der Landeshauptstadt auch viele Fahrzeuge mit dem Kennzeichen D – US unterwegs. Viele Fahrzeuge mit diesen Kennzeichen sind jedoch vor allem für die eigene Fahrzeugflotte der Stadtverwaltung reserviert. Daneben sollen ebenfalls Kombinationen mit gleichen Buchstaben, beispielsweise D – DD und D – XX, sowie gleiche Zahlenreinfolgen von 11 bis 9999 häufig von den Bürgern der Stadt gewählt werden.

Sein Wunschkennzeichen kann jeder KFZ-Fahrer beim Straßenverkehrsamt der Stadt einreichen. Inklusive Reservierungsgebühr müsst ihr dafür 12,80 Euro zahlen.