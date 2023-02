Rosenmontag 2023 in Düsseldorf: 600.000 Jecken feiern das Leben – „Sehr, sehr großer Andrang“

Am Montagmittag hieß es in der Düsseldorfer Innenstadt endlich wieder: „D’r Zoch kütt!“ Auf einer 2,5 Kilometer langen Strecke feierten, schunkelten und jubelten über 600.000 Jecken unter dem diesjährigen Motto „Wir feiern das Leben“. Wie viele Fußgruppen waren unterwegs? Wie viele Tonnen Kamelle wurden aus den Wagen geworfen, und wie viele Einsätze von Polizei und Feuerwehr wurden gezählt? Die Zahlen zum Höhepunkt des Straßenkarnevals.

Rosenmontagszug in Düsseldorf: 600.000 Besucher

Rund 600.000 Jecken bejubelten nach Angaben des Comitee Düsseldorfer Carneval e.V. (CC) in der Landeshauptstadt ihren Rosenmontagszug standesgemäß mit dreifachem Helau. Gegen 13.30 Uhr stieg die Stimmung am Rathaus, als der „Zoch“ auf den Marktplatz einbog. Von der Zuschauertribüne vorm Rathaus schauten auch Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller – verkleidet als Ritter – den Zug-Akteuren zu.

Der „Zoch“ setzte sich gegen 12.22 Uhr an der Corneliusstraße in Bewegung und erreichte gegen 13.30 Uhr das Düsseldorfer Rathaus in der Altstadt, wo tausende Jecken auf dem Marktplatz die Hauptdarsteller des Düsseldorfer Karnevals erwarteten. Knapp 11.000 Jecken gingen dieses Jahr beim Zug mit, der insgesamt 122 Wagen umfasste.

Der Vorbeimarsch der Karnevalisten dauerte rund drei Stunden. Mehrere hundert Polizisten sicherten den Zug. Für die Besucher am Wegesrand gab es tonnenweise Kamelle.

Rosenmontagszug in Düsseldorf: Mottowagen von Jacques Tilly

Thematischer Höhepunkt des diesjährigen Düsseldorfer Rosenmontagszuges, der unter der Regentschaft des Prinzenpaares Venetia Uåsa (Uåsa Maisch) und Prinz Dirk II. (Dirk Mecklenbrauck) stand, war das Motto „Wir feiern das Leben“. Zahlreiche Wagen der Karnevalsgesellschaften interpretierten das Motto auf eigene kreative Weise. Die weltweit berühmten Mottowagen wurden – wie in den vergangenen Jahren – von Wagenbaumeister und Künstler Jacques Tilly geschaffen.

Ein „Blutbad“ war dabei einer von zwei Mottowagen, der den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine thematisierte. Ein Wagen brachte Solidarität mit dem Aufstand der Frauen im Iran zum Ausdruck. Bundeskanzler Olaf Scholz wurde von Marie-Agnes Strack-Zimmermann auf die „Hörner genommen“ und „Krötenminister“ Robert Habeck musste einige politische Kröten schlucken. Den Mittelpunkt des Wagens „Free Iran“ bildete der Kopf einer jungen Frau, in deren wehendem Haar sich ein „Mullarsch“ verfängt. „Was diese Frauen für ihre Freiheit auf sich nehmen, das ist der Wahnsinn“, sagte Tilly der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe wirklich höchsten Respekt vor ihrem Mut.“

Darüber hinaus griffen die Wagen die Diskussion um kulturelle Aneignung, die Klebeaktionen der „Letzten Generation“ und den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche auf.

Rosenmontagszug in Düsseldorf: Glasverbot zeigt Wirkung

Wie in den Vorjahren seit 2011 hatte der OSD wieder 16 Sperrstellen in der Altstadt eingerichtet, um das Glasverbot zu überwachen. Die meisten Besucher an Rosenmontag waren jedoch bestens informiert und führten keine Glasflaschen oder andere Gläser mit. Diejenigen, die dennoch Glasflaschen mitführten, konnten deren Inhalt in (biologisch abbaubare) Plastikbecher umfüllen, die wie immer an jeder Sperrstelle zur Verfügung standen. Vereinzelt in der Glasverbotszone mitgeführte Glasbehältnisse wurden ebenfalls in Becher umgefüllt.

Im Rahmen des Jugendschutzes wurden am Rosenmontag bis 15.30 Uhr 213 Jugendschutzkontrollen (2020: 38) durchgeführt. 58 Mal (2020: 28) wurde der illegal mitgeführte Alkohol freiwillig vernichtet. 32 Minderjährige (2020: 10) wurden beim Rauchen erwischt. Die noch mitgeführten Zigaretten wurden freiwillig von den Jugendlichen vernichtet. Insgesamt sind von Weiberfastnacht bis Rosenmontag 492 „positive“ Jugendschutzkontrollen (2020: 147) zu verzeichnen. Neun hilflose Minderjährige wurden den Sanitätsdiensten zugeführt.

Rosenmontagszug in Düsseldorf: 136 Wildpinkler

Das Toilettenkonzept der Stadt wurde gut angenommen. Am Rosenmontag wurden bis 15.30 Uhr vier Verstöße des „Wildpinkelns“ (2020: 0) geahndet, insgesamt wurden an den Karnevalstagen 136 Wildpinkler erwischt (2020: 55). Die Betroffenen bekommen in den nächsten Tagen per Post ein Schreiben übersandt, in dem die begangene Ordnungswidrigkeit des „Wildpinkelns“ mit einem Bußgeld von 150 Euro zzgl. Verwaltungsgebühren geahndet wird.

Die Bilanz zum Einsatz gegen Falschparker: 140 (2020: 100) behindernd parkende Fahrzeuge waren trotz ausreichender Beschilderung am Zugweg festzustellen, 105 Mal (2020: 78) musste abgeschleppt werden.

Rosenmontagszug in Düsseldorf: Feuerwehr vermehrt im Einsatz

Die Feuerwehr trat mit 234 (2020: 196) Einsatzkräften den Dienst am Rosenmontag an. Rund 200 zusätzliche, hauptsächlich ehrenamtliche Helfer vom Deutschen Roten Kreuz, der Johanniter Unfall Hilfe, des Malteser Hilfsdienstes sowie des Arbeiter Samariter Bundes bezogen Stellung an den drei Unfallhilfestellen und drei Erste-Hilfe-Bereichen entlang des Zugweges. Zusätzliche Rettungswagen, Notärzte und Krankenwagen sorgten im Zusammenspiel mit vielen Erstversorgungstrupps dafür, dass schnelle medizinische Hilfe geleistet wurde.

Rosenmontagszug in Düsseldorf: Rettungsdienst zieht Bilanz

Der städtische Rettungsdienst sowie der veranstaltungsbezogene Sanitätsdienst hatten – wie bei Großveranstaltungen üblich – bis 15.30 Uhr mit 188 (2020: 190) Einsätzen im gesamten Stadtgebiet zu tun. Bis 15.30 Uhr gab es 24 (2020: 55) Hilfeleistungen in den Unfallhilfestellen am Rande des Rosenmontagszuges. Überwiegend handelte es sich dabei um kleinere Verletzungen, Herz-Kreislaufprobleme oder Unwohlsein durch zu viel Alkoholkonsum. 13 (2020: 23) Patienten mussten aus dem Bereich des Rosenmontagszuges ins Krankenhaus transportiert werden. An Glasscherben verletzten sich dieses Jahr keine Personen (2020:3).

Rosenmontag in Düsseldorf: Stadtreinigung läuft bis 8 Uhr morgens

Einen Großeinsatz bescherte der Rosenmontagszug den Mitarbeitern der Awista GmbH – genauso wie an allen anderen „tollen Tage“. Beim Rosenmontagszug setzte die Awista direkt hinter dem letzten Zugwagen an, weitere Reinigungstrupps nahmen ihre Arbeit etwas später an anderer Stelle entlang des Zugweges auf, beispielsweise an der Heinrich-Heine-Allee und am Carlsplatz. Die Reinigung der Altstadt begann in der Nacht zum Dienstag und dauerte bis etwa 8 Uhr. Feinarbeiten dauern noch den gesamten Vormittag, insbesondere dort, wo noch Stände und Tribünen abgebaut werden müssen.

Karneval in Düsseldorf 2023: Bilanz zu Altweiber weitgehend positiv

Auch zum Altweiberdonnerstag hatte die Stadt Bilanz gezogen. Besonders zufriedenstellend: Im Vergleich zu 2020 habe es dieses Jahr knapp 70 Prozent weniger Verletzte gegeben. Rund 500.000 Jecken hatten laut Polizeiangaben überwiegend friedlich in der Altstadt gefeiert. Alle weiteren Infos und Zahlen findet ihr hier zusammengefasst. Auch der Auftakt des Straßenkarnevals in den restlichen Teilen NRWs verlief laut Polizeiangaben ruhig und friedlich.

Veilchendienstag in Düsseldorf 2023: Närrischer Zapfenstreich am Rathaus

Beim „Närrischen Zapfenstreich“ am Dienstagabend, 21. Februar, am Rathaus wird das Prinzenpaar Venetia Uåsa und Prinz Dirk II. von Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller und Michael Laumen, Präsident des CC, offiziell verabschiedet. Beginn des „Närrischen Zapfenstreichs“ auf dem Marktplatz ist gegen 19 Uhr. Und am Aschermittwoch (22. Februar), wenn der Hoppeditz wieder beerdigt wird, ist bekannterweise wieder alles vorbei.

Für diejenigen, die noch fit genug für eine weitere Karnevalssause sind, finden hier alle Partys und Infos zum Veilchendienstag in Düsseldorf. Und mehr Infos und News von Karneval in Düsseldorf findet ihr hier.

