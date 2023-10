Kö-Treiben an Rosen-Sonntag in Düsseldorf abgesagt: Verluste von 60.000 Euro entstanden

Für Jecken aus Düsseldorf gehört das Kö-Treiben auf der Luxus-Meile der Landeshauptstadt zur fünftes Jahreszeit einfach dazu. In diesem Jahr müssen Karnevalisten jedoch stark sein: So könnte der beliebte Straßenkarneval an Rosen-Sonntag 2023 ein letztes Mal stattgefunden haben.

Wie die Rheinische Post berichtet, habe das Comitee Düsseldorfer Carneval e.V (CC) die Veranstaltung für die kommende Karnevals-Saison abgesagt. Auch auf der offiziellen Veranstaltungsliste taucht das Event nicht mehr auf.

Aus diesem Grund wurde das Kö-Treiben abgesagt

Laut CC-Sprecher Hans-Peter Suchand seien die Gründe für diese Entscheidung einerseits die gestiegenen Sicherheitsauflagen andererseits zusätzliche Kosten in den zurückliegenden Jahren. Dadurch seien Verluste in Höhe von 60.000 Euro entstanden, die nicht weiter getragen werden könnten, wie er der Rheinischen Post berichtet. Das Comitee habe sich daher dazu entschlossen, das Kö-Treiben für Rosen-Sonntag (12. Februar 2024) abzusagen. Obwohl man Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller bereits vor Monaten über das Vorhaben informierte, habe es seitens der Stadt keine Zusagen für eine Unterstützung gegeben.

>>Karneval in Düsseldorf 2024: Uwe und Melanie Willer sind das neue Prinzenpaar<<

Ob die Karnevalsveranstaltung noch gerettet werden kann oder ob in einer anderen Form auf der Königsallee gefeiert wird, ist derzeit unklar. In einer offiziellen Pressemitteilung der Stadt heißt es, dass die Landeshauptstadt die Absage des Kö-Treibens bedauert: „Diese Traditionsveranstaltung gehört seit jeher zum Brauchtum Düsseldorfs.“ Weiter heißt es, dass die Stadt dem CC in zahlreichen Gesprächen finanzielle Entlastung sowie organisatorische und beratende Unterstützung zugesichert habe. Dazu zählen beispielsweise der Wegfall oder die Rabattierung von Gebühren.

>>Zu wahr? Italienische Polizei verbannt Jacques Tillys Wagen von Demo<<

Auch an Auflagen für die Veranstaltung hätte sich nichts geändert. „Offenbar wurden Gespräche zu alternativen Lösungen bisher nicht geführt. Hier sind noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft“, teilte die Stadt abschließend mit.