Karnevalswetter in Düsseldorf: So warm wird es am 11.11.

Jetzt kommt die Ruhe nach dem Sturm. Oder in diesem Fall die Sonne nach dem Regen. Das Karnevalswetter in Düsseldorf am 11.11. kann sich sehen lassen: kein Regen, viel Sonne und milde 15 bis 16 Grad. Das soll sich das ganze Wochenende so halten, sagt Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net.

Der Diplom-Meteorologe zu Tonight News: „Ihren Schirm können Düsseldorfer definitiv zu Hause lassen. Die Frage ist nur, wann sie ihre Sonnenbrille aufsetzen sollten.“ Ob sich die Sonne bereits am Vormittag oder erst gegen Nachmittag zeigt, sei noch unklar. Jung weiter: „In den Städten am Rhein kann es morgens zu Nebel und Dunst kommen, der sich über die Nacht gebildet hat. Dieser verschwindet dann über den Tag wieder.“

Jung: „Es ist sehr gutes Wetter für Feierlichkeiten an der frischen Luft.“ Und: Der Wetterfrosch ist selbst ein Jeck! „Allerdings feiere ich nur an den tollen Tagen und das in Mainz“, so der Meteorologe.