Bei den Rosenmontagszügen in den rheinländischen Hochburgen gab es in diesem Jahr viel zu sehen. Vor allem die Mottowagen waren kreativ und bissig. Russlands Präsident Wladimir Putin lässt sich oral von Kirchenpatriarch Kirill befriedigen, Donald Trump schneidet ein Hakenkreuz in die US-Flagge und Kanzler Scholz ist ein „Hohlaf“ ohne Hirn – die Rosenmontagszüge haben sich die Mächtigen dieser Welt vorgeknöpft.

In den Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf wurden die Zugstrecken von Hunderttausenden kostümierten Feiernden gesäumt. Anders als an Weiberfastnacht blieben die Narren diesmal die meiste Zeit von Regen verschont. In Köln hatten sich die ersten Jecken bereits bei Dunkelheit mehrere Stunden vor Beginn des „Zochs“ in der Innenstadt eingefunden, um sich gute Plätze zu sichern.

NRW-Ministerpräsident Wüst in Köln zu Fuß dabei

Die Kölner Persiflage-Wagen zeigten unter anderem Olaf Scholz als Faultier in der Hängematte und Außenministerin Annalena Baerbock als Elefant im Porzellanladen.

Auf einem weiteren Wagen streckte eine Narrenfigur ihr blankes Gesäß einigen zum Hitlergruß ausgestreckten Armen entgegen – an einem Arm prangte das Logo der AfD. „Dieser Wagen sagt eigentlich alles: Die können uns mal am Arsch lecken“, sagte BAP-Sänger Wolfgang Niedecken dazu im WDR Fernsehen.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der zu Fuß im Kölner Zug mitlief, sagte, Karneval sei gelebte Vielfalt. Im Übrigen sei es wohltuend, mal „ein bisschen Spaß“ zu haben.

Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly begeistert erneut mit kreativen Wagen

Es war aber wieder der Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly, der die härtesten und aussagekräftigsten Wagen ablieferte. Tilly sagte der Deutschen Presse-Agentur, mit seinem Blowjob-Motiv zu Putin wolle er die Mitverantwortung der russisch-orthodoxen Kirche für den Angriffskrieg auf die Ukraine anprangern. „Die Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche ist natürlich verhängnisvoll. Kirill schafft sozusagen den weltanschaulichen Hintergrund für den Krieg.“

Beim Thema AfD entschied sich Tilly für einen Clown, der der AfD die freundliche Maske abnimmt – dahinter kommt ein Totenschädel zum Vorschein. Spätestens seit den „Correctiv“-Enthüllungen über das Potsdamer Rechten-Treffen sei klar, wes Geistes Kind die AfD sei, sagte der Bildhauer.

Das treibe jetzt auch die Menschen auf die Straße – was ein zweiter Wagen zu der Thematik zum Ausdruck bringe: Darauf wird ein giftiger kleiner Fisch mit der Sprechblase „Wir sind das Volk!“ von einem viel größeren gefressen. Dessen Aufschrift: „Wir sind mehr!“

Trump, „Hohlaf“ und die Hamas im Fokus

Zu seiner Darstellung von Trump mit Hakenkreuz-Motiv sagte Tilly: „Wenn dieser Mann noch mal an den Drücker kommt, wird er eine Rache-Agenda über das Land ziehen und die amerikanische Demokratie wahrscheinlich bis zur Unkenntlichkeit beschädigen. Das ist totalitär, und deshalb ist dieser Vergleich nicht allzu falsch, denke ich mal. Am Ende ist das ’ne Warnung.“

Ein zweiter Wagen thematisiert die Torpedierung der amerikanischen Ukraine-Hilfen durch die Republikaner – hier sticht Trump einem ukrainischen Soldaten einen Speer in den Rücken.

Tilly wagte sich auch an den Nahostkonflikt heran: Ein Hamas-Terrorist schiebt hier eine palästinensische Familie vor einen israelischen Panzer. „Beide Seiten kommen nicht gut weg bei diesem Wagen.“

Zu Scholz als hirnlosem „Hohlaf“ erläuterte Tilly: „Das ist unser Kommentar zu seiner Kanzlerschaft: Am Anfang haben wir alle gedacht: ein kluger Mann mit Strategien und Übersicht. Aber jetzt wissen wir: Das ist einfach nur ein kleiner Beamter, der mit dem Job überfordert ist. Er macht halt nichts.“

dpa