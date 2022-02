Karneval in Düsseldorf und Köln live! +++ Letzte Vorbereitungen für Altweiber +++

Helau und Alaaf! Am 24. Februar beginnen die tollen Tage. In Düsseldorf wird am Donnerstag dann Altweiber gefeiert, während die Kölner das Ganze Weiberfastnacht nennen. Die Jecken stehen in den Startlöchern – genauso wie die Veranstalter. In vielen Kneipen, Bars und Brauereien laufen die letzten Vorbereitungen. Hier verpasst ihr keine wichtigen Infos aus beiden Städten. Wir begleiten das jecke Treiben in Düsseldorf und Köln für euch bis zum Veilchendienstag.

Karneval in Düsseldorf und Köln: wichtige Infos auf einen Blick

+++ 22. Februar, 12.02 Uhr +++

Kneipenkarneval in Köln: Jetzt dürfen nur noch Geboosterte in den Lokalen feiern

Vier Tage vor Weiberfastnacht kommt die Stadt Köln mit einer weiteren Verschärfung um die Ecke: Jetzt dürfen nur noch Geboosterte und Gleichgestellte in den Kneipen feiern.

+++ 22. Februar, 11.11 Uhr: +++

Tolle Tage in Köln: OB Reker droht mit saftigen Bußgeldern

Corona-Verstöße während der tollen Tage? Die parteilose Oberbügermeisterin Reker warnt vor einer Eskalation wie am 11.11., wo Abertausende dicht an dicht feierten und die Corona-Zahlen in Köln anschließend in die Höhe schossen. Deshalb drohen saftige Bußgelder ab Altweiber. Hier geht’s zum ausführlichen Text:

Karneval 2022 in Düsseldorf und Köln: Diese Corona-Regeln gelten

Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung gelten für Karnevals-Veranstaltungen folgende Auflagen und Regeln: Die Events können im Innenbereich unter 2G-plus und Einschränkungen bezüglich der Anzahl der Feiernden stattfinden, soweit es sich dabei nicht um reine Tanzveranstaltungen handelt. Dann sind bis zu 750 Personen an festen Sitzplätzen erlaubt.

Corona-Regeln in der Brauchtumszone in der Düsseldorfer Altstadt

In der Brauchtumszone von Altweiber bis Veilchendienstag gilt in der Düsseldorfer Altstadt im Freien die 2G-plus-Regel, in den Kneipen die verschärfte 2G-plus-Regel: Hier müssen auch Geboosterte einen aktuellen negativen Test vorweisen!

Für alle gilt die 2G-plus-Regel: Damit haben nur Geimpfte und Genesene mit einem negativen Corona-Test Zutritt zur Brauchtumszone. Ausnahmen: Personen, die geboostert sind oder die zusätzlich zur Corona-Impfung einen Genesungsnachweis vorzeigen können.

Wer in den Kneipen, Bars und Brauereien feiern möchte, muss sich an die verschäfte 2G-plus-Regel halten. Demnach müssen auch Geboosterte einen Test nachweisen

Der Antigen-Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein. Der PCR-Test ist 48 Stunden gültig.

Corona-Regel in Köln: Die ganze Stadt ist eine Brauchtumszone

An Karneval wird die gesamte Stadt Köln zur Brauchtumszone.

Für alle Jecken gilt draußen – also beim Straßenkarneval – die 2G-plus-Regel: Damit haben nur Geimpfte und Genesene mit einem negativen Corona-Test Zutritt zur Brauchtumszone. Ausnahmen: Personen, die geboostert sind oder die zusätzlich zur Corona-Impfung einen Genesungsnachweis vorzeigen können.

Anders sieht das im Kneipenkarneval aus: Hier galt ursprünglich die verschärfte 2G-plus-Regel, bei der auch Geboosterte (und Gleichgestellte) einen Test nachweisen müssen. Doch jetzt gibt es eine weitere Verschärfung. Nur noch Geboosterte und Gleichgestellte dürfen in Kneipen feiern. Heißt im Umkehrschluss: Doppelt Geimpfte und einfach Geimpfte mit anschließender Infektion, die länger als 90 Tage zurückliegt, dürfen auch mit Test nicht mitfeiern – obwohl sie einen 2G-Status haben.

Rosenmontag in Düsseldorf und Köln: Welche Veranstaltungen finden 2022 statt?

In Düsseldorf wurde der Rosenmontagszug auf den 29. Mai verschoben. Am 28. Februar haben einige Kneipen wie in der Düsseldorfer Altstadt wie etwa das Rosenrot oder auch die Brauereien Kürzer und Zum Schlüssel geöffnet. Insgesamt rechnen die Gastronomen mit deutlich weniger Jecken.

In Köln findet d’r Zoch am Rosenmontag statt. Allerdings fährt er nicht durch die City, sondern dreht seine Runden im Müngersdorfer Stadion. Die Besucheranzahl ist aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie auf 8.800 Zuschauer stark begrenzt. Außerdem haben viele Kneipen ihre Türen geöffnet. Und OB Reker? Die arbeitet an diesem Tag im Büro.