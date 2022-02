Karneval in Düsseldorf

Karneval in Düsseldorf: So wurde am Samstag im Sir Walter gefeiert

27. Februar 2022

Die bunte Party geht weiter: Seit Donnerstag steht auch die populäre Sir Walter Bar ganz im Zeichen des Düsseldorfer Karnevals. Wir zeigen die Fotos der Nacht.