Karneval in Düsseldorf

Karneval in Düsseldorf: So wurde am Freitag in der Hausbar gefeiert

26. Februar 2022

Die jecke Party in Düsseldorf geht weiter: Auch am Freitag zog es zahlreiche Jecken und Party-People in die Hausbar auf der Bolkerstraße, inmitten der Altstadt. Wir zeigen die schönsten Fotos der Nacht.