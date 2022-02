Karneval in Düsseldorf

Karneval in Düsseldorf: Boston Bar am Samstag – alle Fotos

27. Februar 2022

Helau die Waldfee, was für eine Nacht in der Boston Bar! Jede Menge Jecken freuten sich an der Theke über kühle Cocktails, während die weniger karnevalistischen Party-People die tollen Kostüme bewunderten. Wir zeigen die Fotos der Nacht.