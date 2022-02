Karneval in Düsseldorf: Altweiber Kneipenkarneval – alle Fotos aus der Altstadt

Nach einem eher verhaltenen Start ab 11.11 Uhr in Düsseldorf, füllte sich die Altstadt ab dem frühen Nachmittag merklich. Erst der einsetzende Regen trieb die Jecken dann in die Bars und Kneipen. Während das Schlösser zum „Jecken Quartier“ einlud und der „Crazy Karneval“ im Kuhstall die Jecken in pure Ekstase versetzte, wurde Altweiber auch in der Retematäng Bar, im Rosenrot, und im Ratinger Hof munter gefeiert. Unser Fotografen waren mit dabei und liefern die Fotos des Tages und der Nacht:

Im Gegensatz zum Vormittag gaben die Jecken am Nachmittag auch auf der Bolker Straße Vollgas. Foto: Maurice Gramatke / Tonight.de Foto: Tonight.de / Maurice Gramatke An Altweiber brauchte Düsseldorf etwas um in Schwung zu kommen: Ab dem späten Nachmittag füllte sich die Altstadt aber immer mehr. Foto: Maurice Gramatke / Tonight.de Foto: Tonight.de / Maurice Gramatke Am Nachmittag trieb der Regen viele Jecken in die Bars und Kneipen der Düsseldorfer Altstadt. Foto: J. Sammer / Tonight.de Foto: Tonight.de / Maurice Gramatke Wegen des schlechten Wetters gab es vor den Lokalen in der Düsseldorfer Altstadt lange Schlangen. Foto: J. Sammer / Tonight.de Foto: Tonight.de / Maurice Gramatke Nachdem der Burgplatz am frühen Nachmittag von den Narren belagert wurde, entspannte sich die Situation mit dem einsetzenden Regen merklich. Foto: J. Sammer / Tonight.de Foto: Tonight.de / Maurice Gramatke

Ihr wollt stets auf dem aktuellen Stand sein? Dann solltet ihr unbedingt auch mal einen Blick in unseren Live-Ticker zu Karneval werfen.

Weitere nützliche Infos zum Karneval in Düsseldorf findet ihr hier: