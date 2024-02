Rosenmontag Düsseldorf 2024 live: Diese Promis fahren beim Zoch mit

„Düsseldorf Helau“! An Rosenmontag ist die ganze Stadt im Karnevals-Fieber und feiert den Zoch. Welche Promis sind auf den Wagen? Wo finden die besten Partys statt? Und wie ist die Stimmung? Wir berichten live über das Geschehen!

Rosenmontag 2024 in Düsseldorf: Was ihr unbedingt wissen müsst

Der Rosenmontag ist nach Altweiber der Höhepunkt für viele Karnevalisten. Alle wichtigen Infos haben wir hier auf einen Blick:

Rosenmontagszug 2024 in Düsseldorf: Diese Promis fahren mit

+++ 11. Februar, 19.59 Uhr: Bert Wollersheim auf dem Rosenmontagszug

Beim Rosenmontagszug in der Landeshauptstadt fahren laut Comitee Düsseldorfer Carneval die TV-bekannte Ex-Rotlichtgröße Bert Wollersheim und seine Gattin Ginger Costello mit (bei den Närrischen Schmetterlingen). Am Start ist auch FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sowie der Kinderlieder-Macher Volker Rosin. Und die Düsseldorfer Künstlerin Karin Kneffel wird auf dem Wagen der Prinzengarde Blau-Weiß fleißig Kamelle verteilen.

Karneval in Düsseldorf 2024 am Sonntag: Kö-Treiben und Porno al Forno am Burgplatz

+++ 11. Februar, 15.24 Uhr: Porno al Forno machen sich startklar

Ab 18 Uhr führt ein weiteres Highlight des Tages ins Füchschen-Zelt auf dem Burgplatz: hier rockt die Kultband Porno al Forno ab ca. 19 Uhr die Bühne. Online gibt es keine Tickets mehr, einige Restkarten sollen aber noch an der Tageskasse erhältlich sein.

>> Karnevalssonntag in Düsseldorf: Das sind heute die besten Partys <<

+++ 11. Februar, 13.10 Uhr: Kö-Treiben lockt tausende Jecken an die Königsallee

Trotz des weiterhin bescheidenen Wetters ließen sich tausende Düsseldorfer diesen Spaß nicht nehmen: Seit 11 Uhr trifft sich die halbe Stadt rund um den Kö-Graben, um gemeinsam zu feiern. Dabei heißt es natürlich auch „sehen und gesehen werden“ – etliche kreative Kostüme säumen die Straßen. Bis etwa 18 Uhr dürft ihr euch vor Ort noch blicken lassen, danach geht es für viele Jecken direkt weiter in die Altstadt!

+++ 11. Februar, 12.22 Uhr: Partyfotos ohne Ende!

Bevor es am Sonntag wieder ans Eingemachte geht, werfen wir einen ausführlichen Blick zurück: Am Samstagabend lockten unter anderem der „Böse Buben Ball“ an die Rheinterrasse, der „Tunte Lauf!“ in die Nachtresidenz und eine große Karnevalsparty ab 22 Uhr ins Stahlwerk. Alle Fotos auf einen Blick und unsere Top 100 Karnevalsfotos aus Düsseldorf findet ihr in unserer XXL-Zusammenfassung:

>> Karneval in Düsseldorf 2024: Die besten Bilder von Altweiber bis Rosenmontag – diese Fotos müsst ihr gesehen haben! <<

Karneval in Düsseldorf 2024 am Samstag: „Tunte Lauf!“ und großer Kinder- und Jugend-Umzug

+++ 10. Februar, 17.23 Uhr: „Tunte Lauf!“ in der Nachtresidenz Düsseldorf

Seit 17.11 Uhr laden die KG Regenbogen und die Nachtresidenz Düsseldorf wieder zum legendären „Tunte Lauf!“. Wer wird in diesem Jahr ausgezeichnet, wer hat sich besonders kreativ verkleidet? Wir verraten es euch spätestens morgen und zeigen natürlich auch die passenden Bilder dazu!

>> Karneval in Düsseldorf: „Tunte lauf!“ heute in der Nachtresidenz – Termin, Tickets und alle Infos! <<

+++ 10. Februar, 15.30 Uhr: Jecken bereiten sich auf eine lange Nacht vor

Der Samstagabend kann kommen: Im Stickum-Saal im Uerige ist heute wieder Kult-DJ Theo Fitsos zu Gast (ab 18 Uhr), im Frankenheim auf der Wielandstraße rockt u.a. „Alt Schuss“ die Menge (ab 18.11 Uhr). Später am Abend lädt dann noch der legendäre „Böse Buben Ball“ in die Rheinterrasse Düsseldorf (ab 20 Uhr) und eine garantiert extrem bunte Karnevalsparty ins Stahlwerk (ab 22 Uhr).

>> Karneval in Düsseldorf: So wurde das Füchschen-Zelt am Burgplatz eingeweiht – alle Altweiber-Fotos! <<

+++ 10. Februar, 14.16 Uhr: Der Kinder- und Jugend-Umzug ist gestartet!

Viel los an der Kö und in der Altstadt: Bei Frühlingshaften Temperaturen freuen sich gerade viele junge Jecken und ihre Familien über den Kinder- und Jugend-Umzug. Alle Infos zum genauen Zugweg findet ihr hier!

+++ 10. Februar, 13.19 Uhr: Heute wird wieder durchgefeiert!

Einige passende Party-Alternativen findet ihr bereits jetzt in der Altstadt: Bereits seit 10 Uhr sind die Türen im Füchschen für euch geöffnet, seit 12 Uhr wird unter anderem auch in der Retematäng Ba, im Knoten und im Engel gefeiert. Bereits vormerken solltet ihr euch die „Mehr Karneval, weniger Zirkus“-Party in Der Hof – hier geht es um 18 Uhr zur Sache.

+++ 10. Februar, 12.22 Uhr: Kinder- und Jugend-Umzug lockt am Nachmittag in die Stadt

Das Highlight des Tages für Kinder- und Familien: Um 14 Uhr setzt sich der große Kinder- und Jugend-Umzug in Bewegung und läuft quer durch die Innenstadt, von der Kö bis zum Burgplatz. Mit dabei sind insgesamt 35 Schulen, Kitas und Vereine.

+++ 10. Februar, 10.30 Uhr: Die Veedelszüge machen sich bereit!

Auch am Samstag ist in Düsseldorf wieder einiges los: der 13. Lohauser Veedelszoch startet um 12.11 Uhr vom Lohauser Schützenplatz aus. Im Benrather Stadtteil Paulsmühle hingegen startet der Zoch um 14.33 Uhr vor der Heimstätte der Paulsmühler Jecken am bekannten Bunker (Paulsmühlenstraße 51).

Karneval in Düsseldorf 2024 am Freitag: Regenwetter sorgt für entspannte Lage

+++ 9. Februar, 14.30 Uhr: Beamte verzeichnen deutlichen Rückgang an Einsätzen

Das Regenwetter an Altweiber spielte den Ordnungshütern von Polizei und Ordnungsamt in die Karten: Gemeinsam mit der Feuerwehr kamen sie zum Start in den Straßenkarneval zu 459 Notfalleinsätzen und Krankentransporten. 2023 waren es noch 639, womit ein starker Rückgang zu verzeichnen ist. Mehr Zahlen und Fakten der großen Einsatzkräfte-Bilanz zu Altweiber findet ihr hier.

Karneval in Düsseldorf 2024 an Altweiber: So wurde gefeiert!

+++ 8. Februar, 15.26 Uhr: Tonight News wünscht noch eine feuchtfröhliche Altweiber-Party!

Von dieser Stelle soll es für den heutigen Auftakt in den Düsseldorfer Straßenkarneval gewesen sein. Wir wünschen allen, die schon seit den Morgenstunden unterwegs sind, ebenso wie jenen, die erst am Abend in die Kneipen der Stadt strömen, tolle Altweiber und jecke kommende Karnevalstage – Düsseldorf Helau!

PS. Wer noch kurzfristige Kostüm-Inspiration benötigt, wird in unserer Foto-Galerie fündig, die ihr hier findet.

+++ 8. Februar, 14.28 Uhr: Einlass-Stopp am Füchschen-Zelt – Burgplatz wird zum Stimmungs-Hotspot

Petrus scheint in diesem Jahr kein Jeck zu sein, dennoch ist die Stimmung auf dem Düsseldorfer Burgplatz ausgelassen – auch wenn viele Karnevalisten einen Dämpfer hinnehmen mussten: das Füchschen-Zelt hat wegen Überfüllung bereits einen Einlass-Stopp verhängt. Unser Fotograf Ben Liebsch hat das Partyvolk, das keinen Platz im Trockenen gefunden hat, eingefangen:

+++ 8. Februar, 14 Uhr: Altweiber im Bewegtbild – so sah das jecke Treiben für unsere Reporterin aus +++

Wir von Tonight News haben uns den Start in den Straßenkarneval natürlich auch nicht nehmen lassen. Unsere Reporterin Michelle hat sich für euch ins jecke Treiben im und ums Düsseldorfer Rathaus geworfen. Was sie da alles erlebt und gesehen hat, seht ihr hier:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorf TONIGHT (@duesseldorftonight)

Auch die Stadt Düsseldorf versorgt das jecke Volk mit Videomaterial. Ihre Sicht auf den Möhnensturm und den Start in den Straßenkarneval findet ihr hier:

+++ 8. Februar, 13.35 Uhr: Die Hütte ist voll – Jecken feiern im trockenen Füchschen-Zelt am Burgplatz +++

Trotz des Regens feiern die Düsseldorfer Jecken ausgelassen – insbesondere im Füchschen-Zelt am Burgplatz. Die unzähligen Partybiester genießen sichtlich das Dach über den Kopf, und das Altbier der namensgebenden Hausbrauerei sowieso.

Video: Tonight News/Ben Liebsch

+++ 8. Februar, 13 Uhr: Altstadt-Gassen überraschend leer – Regen dürfte in Kneipen für noch mehr Umsatz sorgen +++

Der ergiebige Regen, der sich derzeit über Düsseldorf breitmacht, sorgt für überraschend leere Gassen und Plätze in der Altstadt. Das heißt jedoch nicht, dass nicht unzählige Jecken auf den Partymeilen unterwegs sind – sie strömen nur noch gezielter (und durstiger) in die Dutzenden Kneipen und Hausbrauereien. Die Wirte dürfte es freuen, sorgen die Schauer draußen doch für klirrende Kassen drinnen.

+++ 8. Februar, 12.20 Uhr: OB Keller wird um eine Krawatte nach der anderen ärmer gemacht +++

Eigentlich ist Dr. Stephan Keller (CDU) als Oberbürgermeister der mächtigste Mann Düsseldorf – doch nach dem Möhnensturm hat der Politiker nichts mehr zu melden. Da müssen gleich reihenweise Krawatten dran glauben, wie unter anderem dieses Foto zeigt:

+++ 8. Februar, 11.11 Uhr: Düsseldorf Helau! Die Möhnen haben die Macht ergriffen +++

Pünktlich um 11.11 Uhr haben die Möhnen erfolgreich das Düsseldorfer Rathaus gestürmt und die Macht von Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller übernommen. Damit steht einem ausgelassenen Straßenkarneval in der NRW-Landeshauptstadt nichts mehr im Weg. Düsseldorf Helau!

+++ 8. Februar, 10.55 Uhr: Der Burgplatz füllt sich – trotz Regens +++

Auch rund ums Rathaus und dem Burgplatz füllt es sich langsam. Mit am Start sind die „Ärzte“ Paul, Justin und Philipp aus Wuppertal. Ob das Trio den Fachkräftemangel in Deutschland lösen kann, wissen wir nicht – dafür sind wir uns sicher, dass sie sich von dem bisschen Regen nicht ihre jecke Stimmung nehmen lassen.

+++ 8. Februar, 10.05 Uhr: Altstadt füllt sich langsam, aber stetig +++

Noch bevor die Möhnen um 11.11 Uhr das Rathaus stürmen, strömt das jecke Volk in die unzähligen Kneipen und Hausbrauereien in der Altstadt. Viele von ihnen sind bereits seit 8 Uhr morgens geöffnet. Vorm Zum Schlüssel auf der Bolker Straße etwa bildet sich langsam, aber stetig eine Schlange vor dem Eingang.

+++ 8. Februar, 8.45 Uhr: Bis zu zehn Sonderzüge bringen Düsseldorfer Jecken heute nach Köln +++

Das Bahnunternehmen National Express bietet zur Weiberfastnacht an diesem Donnerstag auf der Linie RE 1 (RRX) zwischen Düsseldorf und Köln bis zu zehn Sonderfahrten an.

Die erste und letzte Fahrt werde von beziehungsweise nach Duisburg verlängert. Gegen 7 Uhr, 9 Uhr sowie 11 Uhr seien zusätzliche Abfahrten der Linie RE 1 (RRX) von Düsseldorf in Richtung Köln vorgesehen. Am Nachmittag verkehrten in die Gegenrichtung Verbindungen gegen 15 Uhr und 18 Uhr, erklärte das Bahnunternehmen. Die genauen Abfahrtszeiten würden zeitnah in die Online-Auskunftssysteme und auf zuginfo.nrw eingetragen.

+++ 8. Februar, 8.30 Uhr: Trübe Wetter-Aussichten für die Jecken +++

Schlechtes Wetter kennen die Jecken nicht: In wenigen Stunden geht die Party in der Düsseldorfer Altstadt los. Ob sich im Regen jedoch wirklich gut Karneval feiern lässt, werden die Närrinnen und Narren schon bald herausfinden müssen: Für Altweiber erwarten die Meteorologen Regen in teils großen Mengen. Die komplette Wetterprognose findet ihr hier.

Altweiber 2024 in Düsseldorf live: Stadt und Jecken stehen in den Startlöchern

+++ 7. Februar, 17.11 Uhr: VRR meldet Hiobsbotschaft für jecke Pendler +++

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr kommt kurz vor Altweiber mit einer Hiobsbotschaft um die Ecke. Wegen Vandalismusschäden müssen an Karneval viele Züge, die zwischen Köln und Düsseldorf pendeln, ausfallen! Alle Details erfahrt ihr hier.

+++ 7. Februar, 15.57 Uhr: Glasverbot in der Altstadt – an diese Regeln müsst ihr euch halten +++

Um Scherben und zerbrochenes Glas an Karneval auf den Straßen der Düsseldorfer Altstadt zu vermeiden, hat die Stadt erneut ein Glasverbot erlassen. Wann und wo es gilt, erklären wir euch hier.

+++ 7. Februar, 15.54 Uhr: So rüstet sich die Feuerwehr für die jecken Tage +++

Nicht alles an Karneval ist bunt und spaßig: Im jecken Treiben kommt es auch immer wieder zu Verletzungen und akuten Notlagen. Kurz vor dem Start am Donnerstag zeigt sich die Feuerwehr in Düsseldorf gut gerüstet. Erfahrt hier, was die Einsatzkräfte vor den tollen Tagen zu sagen haben.

+++ 7. Februar, 15.52 Uhr: So wird das Wetter von Altweiber bis Rosenmontag +++

Karneval rückt immer näher und ganz Düsseldorf bereitet sich schon auf die tollen Tage vor. Dabei stets im Fokus: die Wettervorhersage. Denn von Altweiber (8. Februar) bis Rosenmontag (12. Februar) wollen viele Straßenkarneval feiern. Jetzt liefern die Wetterfrösche erste Prognosen. Was sie voraussagen, erfahrt ihr hier.

+++ 7. Februar 2024, 10.23 Uhr: Sechs legendäre Kneipen, die ihr während des Karnevals in Düsseldorf besuchen müsst +++

Die Düsseldorfer Karnevalszeit ist in vollem Gange, die jecken Feiernden erobern die „längsten Theke der Welt“! Doch wo kann man am besten Kneipenkarneval feiern? Wir haben für euch hier eine Liste mit sechs Kneipen zusammengestellt, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Karneval in Düsseldorf 2024: Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Was sind die besten Karnevalslieder in Düsseldorf?

Zu welchen Songs schunkeln die Düsseldorfer eigentlich am liebsten durch die jecke Zeit? Darauf findet ihr hier eine Antwort.