Karneval in Düsseldorf

Karneval in Düsseldorf 2024 live: Altweiber – die letzten Vorbereitungen für die große Party laufen

7. Februar 2024

Helau! An Altweiber starten die fünf tollen Tage in Düsseldorf. Die wichtigsten News und Fotos zum bunten Treiben in der schönsten Stadt am Rhein sowie der großen Party in der Altstadt findet ihr hier.