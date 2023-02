Karneval in Düsseldorf

Karneval 2023 in Düsseldorf live: +++ Der Countdown zu Altweiber läuft +++

2. Februar 2023

Ab 16. Februar geht es in Düsseldorf wieder hoch her: Die fünf tollen Tage der Karnevals-Saison 2023 stehen an. Was passiert auf dem Rathausplatz? Wie viele Menschen feiern Altweiber in der Altstadt? Wir berichten live.