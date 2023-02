Karneval Düsseldorf 2023 live: Der Zoch läuft – Kölner Kardinal im Kampf mit dem Teufel

Karneval in Düsseldorf 2023: Wichtige Infos auf einen Blick

Karneval Düsseldorf 2023: So läuft der Rosenmontag in der Altstadt – live mit Fotos und News

Ein Mottowagen zeigt den russischen Präsidenten Putin der in einer Badewanne in den ukrainischen Nationalfarben ein "Blutbad" nimmt. Foto: Federico Gambarini/dpa
Kardinal Woelki zu Besuch beim Rosenmontagszug in Düsseldorf : Ein Mottowagen befasst sich mit dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und zeigt den Teufel und den Kölner Kardinal. Foto: Federico Gambarini/dpa
Karnevalisten aus Großbritannien, einer von Ihnen als Ex-Premierminister Boris Johnson verkleidet, stehen vor dem "Miss Brexit '23"-Wagen. Foto: Federico Gambarini/dpa
Ein Mottowagen mit der Aufschrift "Free Iran" zeigt eine Mullah verstrickt in den wehenden Haaren einer jungen Frau. Foto: Federico Gambarini/dpa
Ein Mottowagen mit der Aufschrift "Wer ist hier der Klimaterrorist?" zeigt einen Aktivisten der letzten Generation und ein qualmends Auto. Foto: Federico Gambarini/dpa
Ein Mottowagen stellt die Freude über den ersten Umzug nach der Coronazeit dar. Foto: Federico Gambarini/dpa
Ein Mottowagen befasst sich mit dem Thema der kulturellen Aneignung, auch im Karneval. Foto: Federico Gambarini/dpa
Ein Mottowagen mit der Aufschrift "Putins Wahn" zeigt den Anführer der russischen Söldnertruppe Wagner Prigoschin der auf Nazis in aller Welt verweist. Foto: Federico Gambarini/dpa
Ein Mottowagen zeigt Bundeskanzler Olaf Scholz mit der Aufschrift "Scholz der Zauderer" der von einer Ziege mit der Aufschrift "Strack-Zimmermann" angestossen wird. Foto: Federico Gambarini/dpa
Ein Mottowagen zeigt Bundeswirschaftsminister Robert Habeck der Kröten mit den Aufschriften "Atomkraft", "Aufrüstung" und "Gas aus Diktaturen" schluckt. Foto: Federico Gambarini/dpa
Ein Mottowagen mit der Aufschrift "Bundeswehr 2023" zeigt einen auf ein Fahrrad montierten Panzer. Foto: Federico Gambarini/dpa
Ein Mottowagen mit der Aufschrift "Miss Brexit '23" zeigt eine skelettierte Frau die zwei Fahnen mit dem Union Jack hält. Foto: Federico Gambarini/dpa
Ein Mottowagen befasst sich mit dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und zeigt den Teufel und den Kölner Kardinal Woelki. Foto: Federico Gambarini/dpa
Der Rosenmontagszug in Düsseldorf gehört zu den absoluten Highlights für alle Jecken. Wir zeigen die schönsten Bilder vom Rosenmontagszug und der großen Party in der Landeshauptstadt. Foto: Fabian Strauch/dpa

+++ 20. Februar: 12.58 Uhr +++

Letzte Wasserstandsmeldung vom Rathausplatz: es wird immer voller, die Jecken fiebern dem Rosenmontagsumzug entgegen. Wird Zeit für Kamelle! Ein dreifaches Helau aus der Redaktion!

+++ 20. Februar: 12.15 Uhr +++

Im Düsseldorfer Rathaus befürchtet man, der Rosenmontagszug könne an der Kö „kleben bleiben“ – eine Anspielung auf etwaige Aktionen seitens Klima-Aktivisten. Wir drücken die Daumen, dass die Polizei genügend Sonnenblumenöl mitgebracht hat.

+++ 20. Februar: 12.05 Uhr +++

Und noch ein weiterer Wagen von Wagenbauer Jaques Tilly, der die Blicke sofort auf sich zieht: Kardinal Woelki im Zweikampf mit dem Teufel. Dieses Jahr liefert der Düsseldorfer Rosenmontagszug thematisch voll ab!

+++ 20. Februar: 11.56 Uhr +++

Bevor die Party gleich richtig los geht, nochmal ein Blick zurück ins Jahr 1968 via Stadt Düsseldorf / Twitter:

#Rosenmontag in #Düsseldorf! 🤡 Das @StadtarchivD hat passend dazu eine tolle Aufnahme rausgesucht: Ein Foto vom #Umzug 1968. Konkret sehen wir hier den Wagen der Karnevalsgesellschaft „Wildsauen“ am Corneliusplatz. #Helau! 🎈🎉 📸Jürgen Retzlaff pic.twitter.com/vjv6IDYQKl — Stadt Düsseldorf (@Duesseldorf) February 20, 2023

+++ 20. Februar: 11.48 Uhr +++

Die Spannung steigt, um 12 Uhr soll sich der Rosenmontagszug in Bewegung setzen. Auf der Kö ist schon gut Stimmung.

+++ 20. Februar: 11.07 Uhr +++

Auch im Rathaus wird bereits das Highlight der Karnevalssession eingeläutet.

+++ 20. Februar: 10.22 Uhr +++

Noch herrscht in der Düsseldorfer Altstadt die Ruhe vor dem Sturm. Das dürfte sich ändern, je näher der Beginn des Zochs um 12 Uhr rückt.

+++ 20. Februar: 09.32 Uhr +++

Um 12 Uhr nimmt der Düsseldorfer Rosenmontagszug seinen Weg durch die Innenstadt auf. Doch schon jetzt sind die Wagen unterwegs und positionieren sich für ihren großen Auftritt. Dabei fällt vor allem einer spektakulär ins Auge: Wagenbauer Jacques Tilly lässt den russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Blutbad in einer Badewanne in Farben der Nationalflagge der Ukraine nehmen. Ein bitterböser Kommentar zum seit einem Jahr herrschenden Krieg.

Mehr zu den bissigen gesellschaftspolitischen Motiven der Düsseldorfer Karnevalisten lest ihr hier.

+++ 19. Februar: 21.04 Uhr +++

Die Aussichten für Rosenmontag: Es soll zwar bewölkt, aber überwiegend trocken werden. Das sind doch gute Nachrichten für die Jecken in der NRW-Landeshauptstadt!

Karneval Düsseldorf 2023: So wird in der Düsseldorfer Altstadt gefeiert

+++ 19. Februar: 15.14 Uhr +++

Am Schlossufer, nahe der Düsseldorfer Altstadt, haben Karnevalisten Sitzbänke ausgegraben, entankert und teilweise umgestürzt. Die Polizei fertige laut Tonight-News-Anfrage aber keine Anzeige an. Es liege keine Sachbeschädigung vor.

+++ 19. Februar: 12 Uhr +++

Nach dem (fast) überstandenen Karnevalswochenende zieht die Polizei in NRW Bilanz. Im Sauerland sowie am Niederrhein kam es zu Gewalt- und Sexualdelikten. In Düsseldorf verzeichne die Polizei nicht mehr Straftaten als an „normalen“ Wochenenden. Die ganze Story lest ihr hier.

+++ 18. Februar: 17.26 Uhr +++

Die Bars und Clubs der Stadt füllen sich immer weiter – das wird eine spannende Nacht in der Düsseldorfer Altstadt! Mittendrin dabei sind wieder unsere Partyfotografen. Das Ergebnis findet ihr morgen auf unserer Seite!

+++ 18. Februar: 16.26 Uhr +++

Wie in jedem Jahr sammeln wir auch diesmal wieder die besten Karnevalskostüme aus Düsseldorf in einer Galerie. Vielleicht seid ihr bald auch dabei?

Perfekt getroffen: Maler Bob Ross beim Feiern in Düsseldorf. Foto: Tonight.de
Diese Power-Rangers gehören zu unseren Kostüm-Highlights am Altweiber-Abend. Hier tobten sich die Jungs bei der Kaninchendisko im Salon aus. Foto: Tonight.de
Im Sir Walter finden sich immer wieder einige besonders schnieke Kostüme im Düsseldorfer Karneval. Foto: Tonight.de / J. Sammer
Ein besonderes Lob geht an Oberbürgermeister Stephan Keller: Mit diesem schrillen Kostüm kam er zu Altweiber überall super an. Foto: Tonight.de
Noch immer "fresh": die "Haus des Geldes"-Kostüme wollen einfach nicht alt werden. Foto: Tonight.de
Düsseldorfer DJ-Legende Oliver van Lin (links) konnte mit dieser Perücke zahlreiche Blicke auf sich ziehen. Foto: Tonight.de
Düsseldorfer Mädels im Harry-Potter-Look. Foto: Tonight.de
Auch das gute alte Polizeikostüm verfehlt seine Wirkung nicht. Foto: Tonight.de
Wir zeigen euch weitere Kostüm-Highlights aus dem Düsseldorfer Karneval 2023. Viel Spaß!

+++ 18. Februar: 15.05 Uhr +++

Als nächstes auf der To-Do-Liste für viele Narren in Düsseldorf: der „Tunte Lauf!“ erobert heute Nachmittag das Schlösser Zelt am Burgplatz! Alle Infos zum beliebten Karnevalsklassiker findet ihr hier! Und noch gleich eine schlechte Nachricht hinterher: an Tickets kommt man unseres Wissens nach leider nicht mehr ran. Aber keine Sorge: die Fotos gibt es morgen auch an dieser Stelle zu sehen!

+++ 18. Februar: 13.08 Uhr +++

Wir sind mittendrin in den tollen Tagen und blicken schon mal auf den 20. Februar: Welche Partys am Rosenmontag stattfinden, erfahrt ihr hier.

+++ 18. Februar: 10.20 Uhr +++

Im Schlösser Quartier und Henkel-Saal waren am Freitag zahlreiche Kultbands zu Gast. Wir waren mit dabei und haben den Abend für euch in unserer Galerie festgehalten. Auch in Düsseldorfs beliebtestem Partykeller Sub war am Freitagabend wieder volles Haus.

Karneval Düsseldorf 2023: So wurde an Altweiber gefeiert

Wie war Altweiber in Düsseldorf? Hier die schönsten Bildern vom 16. Februar:

Düsseldorf in bester Partystimmung: Seit 11.11 Uhr steht die Altstadt Kopf, alle Jecken geben zu Karneval Vollgas. Foto: Tonight.de / Heiko Borchers
Nachdem die Möhnen um 11.11 Uhr das Düsseldorfer Rathaus gestürmt haben, füllen sich auch die Rheinuferpromenade und die Treppen am Burgplatz. Foto: Michelle Tempels / Tonight.de
Beste Stimmung auch beim Prinzenpaar: Der Düsseldorfer Straßenkarneval gibt Vollgas! Foto: Heiko Borchers / Tonight.de
Zum Summen: diese Möhnen vor dem Rathaus in Düsseldorf. Foto: Christoph Reichwein/dpa
Karnevalsprinzessin Venetia Uasa und Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) auf dem Balkon des Rathauses in Düsseldorf. Foto: Christoph Reichwein/dpa
Zumindest der Rathausplatz in Düsseldorf ist vollgepackt mit Jecken und Möhnen. Der Straßenkarneval kann jetzt endlich durchstarten! Foto: Christoph Reichwein/dpa
Prost, ihr Jecken! Obwohl Halt, dieser Becher ist definitiv schon leer! Foto: Christoph Reichwein/dpa
Bunt verkleidet wird auch bei diesen Mädels der Tag gestartet. Foto: Michelle Tempels / Tonight.de
Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) erinnert in seinem hippen Kostüm an "Ozzy". Hauptsache er futtert heute keine Fledermäuse. Foto: Christoph Reichwein/dpa
Eindrücke vom Rathausplatz in Düsseldorf: Der Straßenkarneval ist gestartet, die Jecken freuen sich über das erste Altbier am Morgen. Foto: Michelle Tempels / Tonight.de
Vor dem Düsseldorfer Rathaus feiern die Karnevalisten in bunten Kostümen. Foto: Christoph Reichwein/dpa
Teuflisch: diese Jungs freuen sich über den Start vom Düsseldorfer Straßenkarneval. Foto: Christoph Reichwein/dpa
Auf der Bühne am Rathausplatz startet das Programm. Foto: Michelle Tempels / Tonight.de
11.11. Uhr, die Perücke sitzt, das Altbier perlt. Foto: Christoph Reichwein/dpa
Die Weiber warten vor dem Rathaus, um es um 11.11 Uhr zu stürmen. Weiberfastnacht in den rheinischen Karnevalshochburgen, hier in Düsseldorf. Foto: Christoph Reichwein/dpa
Aus einem 5 Liter Bierfass werden die Bierbecher neu befüllt. In der Düsseldorfer Altstadt gilt Glasverbot. Foto: Christoph Reichwein/dpa
11.11 Uhr am Rathausplatz: es wird voll, die Stimmung steigt. Endlich wieder Straßenkarneval in Düsseldorf! Foto: Michelle Tempels / Tonight.de
An Altweiber beginnt traditionell der Straßenkarneval. Erstmals seit drei Jahren gelten dabei keinerlei Corona -Beschränkungen mehr. Foto: Christoph Reichwein/dpa
Auch der Gürtel mit Schnapsflaschen will zu Altweiber in Düsseldorf einfach nicht alt werden. Foto: Christoph Reichwein/dpa
Viele Narren drängten sich am Donnerstag zu Altweiber am Düsseldorfer Rathausplatz. Foto: Heiko Borchers / Tonight.de
Altweiber in Düsseldorf: Eindrücke vom Marktplatz am frühen Donnerstagmorgen. Foto: Heiko Borchers / Tonight.de
In der Altstadt wird Altweiber gefeiert. Foto: Tonight.de / Heiko Borchers
Später am Abend wurde in den Clubs weitergefeiert. Hier im "Salon" zur Kaninchendisko. Foto: Tonight.de / Heiko Borchers
Auch im Sub vergnügten sich die Narren und Närrinnen bis tief in die Nacht hinein. Foto: Tonight.de / Maurice Gramatke

+++ 17. Februar: 16.30 Uhr +++

Noch mehr Partyfotos von Altweiber gefällig? Könnt ihr haben! Endlich können wir euch auch jede Menge Eindrücke aus dem Sir Walter, der Boston Bar und Fett Weinbar zeigen.

+++ 17. Februar: 15.43 Uhr +++

Die Stadt Düsseldorf hat Bilanz zum Altweiberdonnerstag gezogen – und sie fällt bis auf einige Ausnahmen sehr positiv aus. Besonders feierlich: Im Vergleich zu 2020 habe es dieses Jahr 70 Prozent weniger Verletzte gegeben. Über 500.000 Jecken haben laut Polizeiangaben überwiegend friedlich in der Altstadt gefeiert. Alle weiteren Infos und Zahlen findet ihr hier zusammengefasst. Auch der Auftakt des Straßenkarnevals in den restlichen Teilen NRWs verlief laut Polizeiangaben ruhig und friedlich.

Karneval 2023 in Düsseldorf: Düsseldorfer Alt nicht so beliebt wie Kölsch

Skandalmeldung für Düsseldorfer: Im Wettlauf der rheinischen Bierspezialitäten hat das Kölsch seinen Vorsprung vor dem Alt vergrößert. Das bedeutet natürlich nicht, dass im Düsseldorfer Karneval plötzlich Kölsch getrunken wird. Die neuesten Verkaufszahlen aus dem Handel und alle weiteren Infos dazu erfahrt ihr hier.

Karneval 2023 in Düsseldorf: Wie sieht das Sicherheitskonzept aus?

Für die Karnevalstage gibt es umfangreiches Polizei-Aufgebot und entsprechende Maßnahmen: In der Altstadt herrscht Glasverbot und Erste-Hilfe-Stationen sind eingerichtet. Zudem sollen über 400 Toiletten Abhilfe vor Wildpinklern schaffen. Vorab warnt die Stadt auch vor dem Einsatz von K.o.-Tropfen.

Karneval 2023 in Düsseldorf: Welche Kostüme sind verboten?

Im Karneval ist jedes Kostüm erlaubt? So einfach ist es nicht. Mehrere Kostüme wurden per Gesetzt verboten. Je nach Verstoß gibt es ein hohes Bußgeld oder sogar eine Gefängnisstrafe. Hier erfahrt ihr, welche Outfits problematisch sind.

Karneval 2023 in Düsseldorf: Welche Veranstaltungen finden 2023 statt?

Die Saison steht unter dem Motto „Wir feiern das Leben“ und so finden auch fast alle geplanten Sitzungen, Partys und Bälle bislang statt. Hoch her geht es dann von Altweiber bis Veilchendienstag, der Rosenmontagszug findet am 20. Februar 2023 statt. Hier findet ihr die besten Partys an den tollen Tagen in Düsseldorf:

Karneval 2023 in Düsseldorf: Diese Corona-Regeln gelten

Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung gibt es für die Karnevals-Veranstaltungen keine Auflagen.

Karneval 2023 in Düsseldorf: Diese Regelungen gelten bei Verkleidungen im Büro

Grundsätzlich sind Verkleidungen zu Karneval auf der Arbeitsstelle erlaubt. Es gibt jedoch einige Ausnahmen. Diese und weitere Regelungen zu Kostümierungen im Büro findet ihr hier.