Altweiber heute in Düsseldorf live: Altbier hinter Kölsch, die Jecken feiern schon

Karneval in Düsseldorf 2023: Wichtige Infos auf einen Blick

Karneval Düsseldorf 2023 live: Was passiert an Altweiber?

Altweiber in Düsseldorf: Hier findet ihr alle Bilder:

Wilde Altweiber-Nächte in Düsseldorf: Von 11.11 Uhr bis tief in den nächsten Morgen wird hier gefeiert, geschunkelt und gelacht – auch im Sir Walter am Rande der Altstadt. Wir zeigen die schönsten Fotos aus Düsseldorf. Foto: Tonight.de Gehört immer wieder auf die To-Do-Liste zum Karneval in Düsseldorf : ein Besuch im legendären "Füchschen". Hier ein Foto aus dem Vorjahr. Foto: Tonight.de Bunte Kostüme, astreine Stimmung: der Düsseldorfer Karneval startet an Altweiber so richtig durch. Foto: Tonight.de Auch auf den Straßen wird gefeiert. Ab dem 16. Februar 2023 findet ihr hier alle Altweiber-Fotos aus Düsseldorf. Viel Spaß! Foto: Tonight.de

+++ 16. Februar: 10.03. +++

Bislang spielt das Wetter noch mit: In Düsseldorf scheint die Sonne bei 6 Grad.

+++ 16. Februar: 9.52 Uhr +++

Auch das Uerige scheint gut vorbereitet und begrüßt die Altstadt bereits mit einem lauten Helau! Schaut ihr heute auf der Berger Straße vorbei? Schreibt uns auf via Facebook oder Instagram!

+++ 16. Februar: 9.19 Uhr +++

Die ersten Kostüme sind uns auf dem Weg zur Arbeit bereits begegnet. Die Stimmung vor Ort in Heerdt: noch etwas verschlafen. Die Aussichten für einen bunten Altweiber-Tag in Düsseldorf: prächtig! Wir halten euch weiter auf dem Laufenden. Bis dahin: unbedingt schon mal in Stimmung bringen, am besten mit den besten Karnevalshits aus Düsseldorf. Dreht das mal jemand lauter?!

+++ 15. Februar: 13.52 Uhr +++

Die Stadt Düsseldorf hat für ihr breites Angebot an Sharing-Fahrzeugen zu Karneval acht neue Stationen im Randgebiet der Innenstadt zur Verfügung gestellt. Mehr dazu hier.

+++ 15. Februar: 11.06 Uhr +++

Mehr Polizei als vor Corona: An die 1000 Polizisten werden an den jecken Tagen des Straßenkarnevals in Bereitschaft stehen. Hinzu kommen jeweils 140 Ordnungsamtsmitarbeiter und Security-Kräfte.

+++ 14. Februar: 18.10 Uhr +++

Wie sind die Wetteraussichten für Altweiber? Kommt jetzt doch der Regen? Hier erfahrt ihr mehr.

Karneval 2023 in Düsseldorf: Düsseldorfer Alt nicht so beliebt wie Kölsch

Skandalmeldung für Düsseldorfer: Im Wettlauf der rheinischen Bierspezialitäten hat das Kölsch seinen Vorsprung vor dem Alt vergrößert. Das bedeutet natürlich nicht, dass im Düsseldorfer Karneval plötzlich Kölsch getrunken wird. Die neuesten Verkaufszahlen aus dem Handel und alle weiteren Infos dazu erfahrt ihr hier.

Karneval 2023 in Düsseldorf: Wie sieht das Sicherheitskonzept aus?

Für die Karnevalstage gibt es umfangreiches Polizei-Aufgebot und entsprechende Maßnahmen: In der Altstadt herrscht Glasverbot und Erste-Hilfe-Stationen sind eingerichtet. Zudem sollen über 400 Toiletten Abhilfe vor Wildpinklern schaffen. Vorab warnt die Stadt auch vor dem Einsatz von K.o.-Tropfen.

Karneval 2023 in Düsseldorf: Welche Kostüme sind verboten?

Im Karneval ist jedes Kostüm erlaubt? So einfach ist es nicht. Mehrere Kostüme wurden per Gesetzt verboten. Je nach Verstoß gibt es ein hohes Bußgeld oder sogar eine Gefängnisstrafe. Hier erfahrt ihr, welche Outfits problematisch sind.

Karneval 2023 in Düsseldorf: Welche Veranstaltungen finden 2023 statt?

Die Saison steht unter dem Motto „Wir feiern das Leben“ und so finden auch fast alle geplanten Sitzungen, Partys und Bälle bislang statt. Hoch her geht es dann von Altweiber bis Veilchendienstag, der Rosenmontagszug findet am 20. Februar 2023 statt. Hier findet ihr die besten Partys an den tollen Tagen in Düsseldorf:

Karneval 2023 in Düsseldorf: Diese Corona-Regeln gelten

Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung gibt es für die Karnevals-Veranstaltungen keine Auflagen.

Karneval 2023 in Düsseldorf: Diese Regelungen gelten bei Verkleidungen im Büro

Grundsätzlich sind Verkleidungen zu Karneval auf der Arbeitsstelle erlaubt. Es gibt jedoch einige Ausnahmen. Diese und weitere Regelungen zu Kostümierungen im Büro findet ihr hier.