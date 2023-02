Altweiber heute in Düsseldorf live: Altstadt und Rheinuferpromenade füllen sich – immer mehr Jecken feiern

Karneval in Düsseldorf 2023: Wichtige Infos auf einen Blick

Karneval Düsseldorf 2023 live: Das passiert heute an Altweiber 2023 in der Altstadt

Altweiber in Düsseldorf: Hier findet ihr alle Bilder:

Nachdem die Möhnen um 11.11 Uhr das Düsseldorfer Rathaus gestürmt haben, füllen sich auch die Rheinuferpromenade und die Treppen am Burgplatz. Foto: Michelle Tempels / Tonight.de Beste Stimmung auch beim Prinzenpaar: Der Düsseldorfer Straßenkarneval gibt Vollgas! Foto: Heiko Borchers / Tonight.de Zum Summen: diese Möhnen vor dem Rathaus in Düsseldorf. Foto: Christoph Reichwein/dpa Zumindest der Rathausplatz in Düsseldorf ist vollgepackt mit Jecken und Möhnen. Der Straßenkarneval kann jetzt endlich durchstarten! Foto: Christoph Reichwein/dpa Karnevalsprinzessin Venetia Uasa und Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) auf dem Balkon des Rathauses in Düsseldorf. Foto: Christoph Reichwein/dpa Prost, ihr Jecken! Obwohl Halt, dieser Becher ist definitiv schon leer! Foto: Christoph Reichwein/dpa Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) erinnert in seinem hippen Kostüm an "Ozzy". Hauptsache er futtert heute keine Fledermäuse. Foto: Christoph Reichwein/dpa Bunt verkleidet wird auch bei diesen Mädels der Tag gestartet. Foto: Michelle Tempels / Tonight.de Eindrücke vom Rathausplatz in Düsseldorf: Der Straßenkarneval ist gestartet, die Jecken freuen sich über das erste Altbier am Morgen. Foto: Michelle Tempels / Tonight.de Vor dem Düsseldorfer Rathaus feiern die Karnevalisten in bunten Kostümen. Foto: Christoph Reichwein/dpa Teuflisch: diese Jungs freuen sich über den Start vom Düsseldorfer Straßenkarneval. Foto: Christoph Reichwein/dpa Auf der Bühne am Rathausplatz startet das Programm. Foto: Michelle Tempels / Tonight.de 11.11. Uhr, die Perücke sitzt, das Altbier perlt. Foto: Christoph Reichwein/dpa Die Weiber warten vor dem Rathaus, um es um 11.11 Uhr zu stürmen. Weiberfastnacht in den rheinischen Karnevalshochburgen, hier in Düsseldorf. Foto: Christoph Reichwein/dpa Aus einem 5 Liter Bierfass werden die Bierbecher neu befüllt. In der Düsseldorfer Altstadt gilt Glasverbot. Foto: Christoph Reichwein/dpa 11.11 Uhr am Rathausplatz: es wird voll, die Stimmung steigt. Endlich wieder Straßenkarneval in Düsseldorf! Foto: Michelle Tempels / Tonight.de Foto: Michelle Tempels / Tonight.de An Altweiber beginnt traditionell der Straßenkarneval. Erstmals seit drei Jahren gelten dabei keinerlei Corona -Beschränkungen mehr. Foto: Christoph Reichwein/dpa Auch der Gürtel mit Schnapsflaschen will zu Altweiber in Düsseldorf einfach nicht alt werden. Foto: Christoph Reichwein/dpa Altweiber in Düsseldorf am 16. Februar 2023: ein erster Blick ins Rathaus am Morgen vor 11.11 Uhr. Foto: Heiko Borchers / Tonight.de Altweiber in Düsseldorf: Eindrücke vom Marktplatz am frühen Donnerstagmorgen. Foto: Heiko Borchers / Tonight.de Altweiber in Düsseldorf: Die Altstadt und der Marktplatz vor dem Rathaus füllen sich langsam. Foto: Michelle Tempels / Tonight.de Altweiber in Düsseldorf: Auch am Burgplatz treffen sich die ersten Jecken bereits vor 11.11 Uhr. Foto: Heiko Borchers / Tonight.de Altweiber in Düsseldorf: Die Bolkerstraße am Donnerstagmorgen. Foto: Michelle Tempels / Tonight.de Altweiber in Düsseldorf: Die Altstadt am frühen Morgen. Foto: Michelle Tempels / Tonight.de Wilde Altweiber-Nächte in Düsseldorf: Von 11.11 Uhr bis tief in den nächsten Morgen wird hier gefeiert, geschunkelt und gelacht – auch im Sir Walter am Rande der Altstadt. Wir zeigen die schönsten Fotos aus Düsseldorf. Foto: Tonight.de Gehört immer wieder auf die To-Do-Liste zum Karneval in Düsseldorf : ein Besuch im legendären "Füchschen". Hier ein Foto aus dem Vorjahr. Foto: Tonight.de Bunte Kostüme, astreine Stimmung: der Düsseldorfer Karneval startet an Altweiber so richtig durch. Foto: Tonight.de Auch auf den Straßen wird gefeiert. Ab dem 16. Februar 2023 findet ihr hier alle Altweiber-Fotos aus Düsseldorf. Viel Spaß! Foto: Tonight.de

+++ 16. Februar: 12.32 Uhr +++

Kleine Anekdote: Der Oberbürgermeister ließ die Möhnen etwas zappeln. Erst mit zwei Minuten Verspätung hatte der Ansturm Erfolg: Um 11.13 Uhr flog die historische blaue Rathaustür auf und die Närrinnen enterten die kommunale Machtzentrale.

+++ 16. Februar: 12.23 Uhr +++

Langsam aber sicher füllen sich auch die Rheinuferpromenade und die legendäre Treppe am Burgplatz mit bunt gekleideten Jecken. Die Stimmung ist super, das Altbier fließt in Strömen.

+++ 16. Februar: 12.12 Uhr +++

Kinder, wie die Zeit vergeht, nach 11.11 Uhr haben wir jetzt schon 12.12 Uhr! Wie die Möhnen das Rathaus gestürmt haben, könnt ihr hier im Video sehen. Düsseldorf Helau! Darauf erstmal ’nen Berliner!

+++ 16. Februar: 11.55 Uhr +++

Viele neue Fotos aus Düsseldorf findet ihr jetzt in unserer Bilderstrecke. Der Straßenkarneval gibt Vollgas, die Altstadt füllt sich merklich.

+++ 16. Februar: 11.26 Uhr +++

Das Prinzenpaar lässt sich den Spaß im Düsseldorfer Rathaus natürlich auch nicht entgehen. Oberbürgermeister Stephan Keller erwartete die Möhnen als zotteliger Hippie im Schafspelz auf dem Rathausbalkon. Anmerkung aus der Redaktion: Stephan Keller könnte in dem Kostüm auch als Ozzy Osbourne durchgehen, oder?

+++ 16. Februar: 11.11 Uhr +++

Hat da jemand „11.11 Uhr“ gesagt? Düsseldorf Helau! Düsseldorf Helau! Düsseldorf Helau!

+++ 16. Februar: 11.02 Uhr +++

Moderator und Karnevalist Sven Lorig schickt neue Eindrücke aus der Altstadt. Es kann los gehen!

+++ 16. Februar: 10.52 +++

Unser Fotograf Heiko hat es ins Düsseldorfer Rathaus geschafft. Jetzt heißt es abwarten und Altbier trinken. Der Sturm der Möhnen steht kurz bevor! Haltet eure Krawatten fest!

+++ 16. Februar: 10.50 +++

Zitat vom Marktplatz in Düsseldorf: „Oh, ist aber noch ganz schön leer oder?“ – währenddessen ist es in Köln schon merklich voller. Erwartet uns in Düsseldorf ein ähnliches Bild wie im Vorjahr?

+++ 16. Februar: 10.40 +++

Erste Bilder vom Burgplatz und dem Rathausplatz: Es füllt sich!

Spätestens um 11.11 Uhr startet hier die Altweiber-Action so richtig durch:

+++ 16. Februar: 10.03. +++

Bislang spielt das Wetter noch mit: In Düsseldorf scheint die Sonne bei 6 Grad.

+++ 16. Februar: 9.52 Uhr +++

Auch das Uerige scheint gut vorbereitet und begrüßt die Altstadt bereits mit einem lauten Helau! Schaut ihr heute auf der Berger Straße vorbei? Schreibt uns auf via Facebook oder Instagram!

+++ 16. Februar: 9.19 Uhr +++

Die ersten Kostüme sind uns auf dem Weg zur Arbeit bereits begegnet. Die Stimmung vor Ort in Heerdt: noch etwas verschlafen. Die Aussichten für einen bunten Altweiber-Tag in Düsseldorf: prächtig! Wir halten euch weiter auf dem Laufenden. Bis dahin: unbedingt schon mal in Stimmung bringen, am besten mit den besten Karnevalshits aus Düsseldorf. Dreht das mal jemand lauter?!

+++ 15. Februar: 13.52 Uhr +++

Die Stadt Düsseldorf hat für ihr breites Angebot an Sharing-Fahrzeugen zu Karneval acht neue Stationen im Randgebiet der Innenstadt zur Verfügung gestellt. Mehr dazu hier.

+++ 15. Februar: 11.06 Uhr +++

Mehr Polizei als vor Corona: An die 1000 Polizisten werden an den jecken Tagen des Straßenkarnevals in Bereitschaft stehen. Hinzu kommen jeweils 140 Ordnungsamtsmitarbeiter und Security-Kräfte.

+++ 14. Februar: 18.10 Uhr +++

Wie sind die Wetteraussichten für Altweiber? Kommt jetzt doch der Regen? Hier erfahrt ihr mehr.

Karneval 2023 in Düsseldorf: Düsseldorfer Alt nicht so beliebt wie Kölsch

Skandalmeldung für Düsseldorfer: Im Wettlauf der rheinischen Bierspezialitäten hat das Kölsch seinen Vorsprung vor dem Alt vergrößert. Das bedeutet natürlich nicht, dass im Düsseldorfer Karneval plötzlich Kölsch getrunken wird. Die neuesten Verkaufszahlen aus dem Handel und alle weiteren Infos dazu erfahrt ihr hier.

Karneval 2023 in Düsseldorf: Wie sieht das Sicherheitskonzept aus?

Für die Karnevalstage gibt es umfangreiches Polizei-Aufgebot und entsprechende Maßnahmen: In der Altstadt herrscht Glasverbot und Erste-Hilfe-Stationen sind eingerichtet. Zudem sollen über 400 Toiletten Abhilfe vor Wildpinklern schaffen. Vorab warnt die Stadt auch vor dem Einsatz von K.o.-Tropfen.

Karneval 2023 in Düsseldorf: Welche Kostüme sind verboten?

Im Karneval ist jedes Kostüm erlaubt? So einfach ist es nicht. Mehrere Kostüme wurden per Gesetzt verboten. Je nach Verstoß gibt es ein hohes Bußgeld oder sogar eine Gefängnisstrafe. Hier erfahrt ihr, welche Outfits problematisch sind.

Karneval 2023 in Düsseldorf: Welche Veranstaltungen finden 2023 statt?

Die Saison steht unter dem Motto „Wir feiern das Leben“ und so finden auch fast alle geplanten Sitzungen, Partys und Bälle bislang statt. Hoch her geht es dann von Altweiber bis Veilchendienstag, der Rosenmontagszug findet am 20. Februar 2023 statt. Hier findet ihr die besten Partys an den tollen Tagen in Düsseldorf:

Karneval 2023 in Düsseldorf: Diese Corona-Regeln gelten

Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung gibt es für die Karnevals-Veranstaltungen keine Auflagen.

Karneval 2023 in Düsseldorf: Diese Regelungen gelten bei Verkleidungen im Büro

Grundsätzlich sind Verkleidungen zu Karneval auf der Arbeitsstelle erlaubt. Es gibt jedoch einige Ausnahmen. Diese und weitere Regelungen zu Kostümierungen im Büro findet ihr hier.