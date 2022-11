Karneval in Düsseldorf 2022/23 live! +++ Countdown zum Hoppeditz-Erwachen +++

Mit dem Hoppeditz am 11.11. beginnt die Karnevals-Session in Düsseldorf. Um 11.11 Uhr startet der Hoppeditz mit seiner vor dem Rathaus, danach wird vor Ort, in vielen Kneipen und Locations gefeiert. Alle Infos und News in unserem Liveblog.

Karneval in Düsseldorf: Wichtige Infos auf einen Blick

+++ 9. November, 13.20 Uhr +++

Wo wird eigentlich genau am 11.11. gefeiert? Auf dem Düsseldorfer Rathausplatz passiert natürlich viel, aber auch in vielen Kneipen und Brauhäusern der Altstadt geht es hoch her. Nur eine beliebte Location ist dieses Mal nicht dabei: das Füchschen.

Karneval 2022/23 in Düsseldorf: Diese Corona-Regeln gelten

Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung gibt es für die Karnevals-Veranstaltungen keine Auflagen.

Karneval 2022/23 in Düsseldorf: Welche Veranstaltungen finden 2022 und 2023 statt?

Die Saison steht unter dem Motto „Wir feiern das Leben“ und so finden auch fast alle geplanten Sitzungen, Partys und Bälle bislang statt. Hoch her geht es dann von Altweiber bis Veilchendienstag, der Rosenmontagszug findet am 20. Februar 2023 statt.