Fahrplanwechsel zur Rheinkirmes: Düsseldorfer ÖPNV wappnet sich für Millionen Kirmesgäste

Endlich ist es wieder so weit: Vom 14. Juli bis zum 23. Juli findet auf den Festwiesen im Düsseldorfer Stadtteil Oberkassel eine der größten Kirmes-Veranstaltungen in ganz Nordrhein-Westfalen statt. Die Rede ist von der Rheinkirmes.

Da es rund um den Platz kaum Parkplätze gibt und viele Besucher daher mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Düsseldorfer XXL-Rummel anreisen werden, hat die Rheinbahn ihren Takt entsprechend angepasst und ist an den Kirmes-Tagen öfter für euch unterwegs. Wir haben den angepassten Fahrplan im Überblick.

Welche Busse und Bahnen fahren zur Rheinkirmes in Düsseldorf?

Wie die Rheinbahn in einer offiziellen Pressemittelung berichtet, wird es auf fast allen Linien während der zehn Kirmes-Tage ein verstärktes Angebot, das weit über den regulären Fahrplan hinausgeht, geben. Rummel-Gäste erreichen mit den Stadtbahnen U74, U75, U76 und U77 die zentrale Haltestelle Luegplatz in nur sechs Minuten vom Hauptbahnhof aus.

In Spitzenzeiten sollen die Bahnen im Zwei-Minuten-Takt fahren. Daneben hält auch die Stadtbahnlinie U70 während der Kirmes zusätzlich an der Haltestelle Luegplatz. Für eine Anbindung an den südlichen Eingang des Kirmesgeländes sorgen die Buslinien 835 und 836. Diese halten an der Haltestelle Jugendherberge.

Bis tief in die Nacht und in kurzen Abständen sind zudem Busse und Bahnen im Einsatz, die sowohl in den Düsseldorfer Stadtgrenzen als auch bis nach Krefeld, Duisburg, Meerbusch, Neuss und Ratingen unterwegs sind. In den einzelnen Stadtteilen und im Kreis Mettmann fahren viele Buslinien ebenfalls häufiger, länger oder in dichterem Takt.

Wie fährt die Rheinbahn am Freitag und Samstag zur Rheinkirmes in Düsseldorf?

Erfahrungsgemäß ist an den beiden Freitagen (14. und 21. Juli) und Samstagen (15. und 22. Juli) auf der Kirmes am meisten los. Daher gibt es an diesen Tagen ein besonders dichtgetaktets und starkes Angebot auf den Rheinbahn-Linien. Hier die Übersicht:

Die Linien U71, U74 und U75 sind bis gegen 4 Uhr im Einsatz, die Linien U76 und U79 bis gegen 3 Uhr

Die Linien U72, U73 und 709 (samstags) fahren bis etwa 2 Uhr, die Linie 709 am Feuerwerksfreitag, 21. Juli, bis 1.30 Uhr

Die Linie U83 fährt freitags bis gegen 22.30 Uhr

Die Linie U78 fährt bis 22 Uhr, am Feuerwerksfreitag, 21. Juli, bis gegen 1 Uhr

Die Linie 701 fährt bis etwa 2 Uhr, am Freitag, 15. Juli, bis 1.30 Uhr

Am Feuerwerksfreitag, 21. Juli, fahren die Linien 705 und 707 bis etwa 1 Uhr und eine zusätzliche Linie E zwischen den Haltstellen Hauptbahnhof und Polizeipräsidium von 21.30 bis 1.30 Uhr

Zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Belsenplatz richtet die Rheinbahn eine zusätzliche Linie E ein. Sie fährt freitags zwischen 18 und 2 Uhr und samstags von 15 bis 2 Uhr in dichtem Takt

Die Buslinien SB50, 754, 780, 782, 785, 831, 832, 834, 835, 836 und 839 sind öfter oder länger unterwegs – teilweise bis 3.30 Uhr

Wie komme ich am Sonntag mit dem ÖPNV zur Rheinkirmes in Düsseldorf?

An den Sonntagen (16. und 23. Juli) richtet die Rheinbahn zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Belsenplatz eine zusätzliche Linie E ein. Diese wird von 14 bis 23.30 Uhr unterwegs ein. Am 16. Juli fahren die Linien U74, U75 und U76 bis etwa 2 Uhr. Die Linien U72 und U79 sind bis etwa 1.30 Uhr unterwegs und die Linien U71 und 701 bis gegen 1 Uhr. Am 23. Juli fahren die Linien U74, U75, U76 und U79 bis etwa 1 Uhr.

Die Buslinien 835 und 836 fahren bis 1 Uhr in dichtem Takt, die Linien 831 und 839 bis in die Nachtstunden hinein.

Wie fahren die Rheinbahn-Linien unter der Woche zur Rheinkimes?

Unter der Woche (von Montag bis Donnerstag) sind die Linien U74, U75 und U76 bis etwa 2 Uhr im Einsatz, die Linien U71, U72, U79 und 701 bis 1 Uhr. Zusätzlich pendeln mit E benannte Verstärkungsbahnen zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Belsenplatz, montags bis mittwochs von 19 bis 2 Uhr und donnerstags von 17 bis 1 Uhr. Die Buslinien 831 und 839 fahren bis gegen 2 Uhr, die Linien 835 und 836 bis gegen 1 Uhr alle 15 Minuten.

Mit den Buslinien 805 bis 817 bietet die Rheinbahn von Sonntag- bis Donnerstagnacht einen Nachtverkehr an. Die NachtExpress-Linien NE1 bis NE8 fahren in den Wochenend-Nächten alle 30 Minuten. Sie starten zwischen 0.36 und 3.36 Uhr am Hauptbahnhof und sind mit den Stadtbahnen verknüpft. Am Bahnhof besteht Anschluss an Regionalzüge und S-Bahnen. Die Nachtlinie 830 in Meerbusch fährt im 60-Minuten-Takt. Wie gewohnt fahren an den Wochenenden auch alle DiscoLinien.