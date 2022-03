Die Stadt Düsseldorf und speziell der Düsseldorfer Karneval trauert um Engelbert Oxenfort. Der langjährige Präsident und Ehrenpräsident des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) ist am Sonntag (6. März) im Alter von 86 Jahren verstorben. Mit Oxenfort verliert der Karneval in Düsseldorf eines seiner prägenden Gesichter der vergangenen Jahrzehnte.

„Es gab kaum jemanden, der das Brauchtum so intensiv gelebt und geliebt hat, der das Düsseldorfer Platt so perfekt beherrscht hat, der die Menschen so für sich und die gute Sache einnehmen konnte, wie Engelbert Oxenfort“, schreibt das CC auf seiner Seite. Oxenfort sei „Motivator, Moderator und Initiator“ zugleich gewesen – ob als Prinz Karneval (1978), Baas und später Ehrenbaas der Mundartfreunde, Präsident der Prinzengarde Blau-Weiss oder eben CC-Präsident.

Am 26. Dezember 1935 in der Düsseldorfer Altstadt geboren, gründete Oxenfort nicht nur die Schule für Düsseldorfer Platt und den Altstadtherbst (das heutige Düsseldorf Festival). er gab unter anderem auch den Anstoß zum mittlerweile traditionellen CC-Gottesdienst und zum Kinder- und Jugendumzug am Karnevalssamstag, der heute zu den größten Kinderumzügen in Europa gehört.

Engelbert Oxenfort: Ein Leben für den Karneval

Als Präsident des CC engagierte sich Oxenfort insbesondere für die kleinen Jecken, die ihn stets liebevoll „Papa Karneval“ nannten. Seine Idee war es auch, mit dem Karnevalsnachwuchs im Sommer auf Reisen zu gehen. So organisierte er alljährlich abwechslungsreiche Ausflüge, an denen bisweilen bis zu 450 Pänz teilnahmen.

Im Laufe seines Lebens wurden Engelbert Oxenfort zahlreiche Ehrungen zuteil. So war er zum Beispiel Träger des Bundesverdienstkreuzes, der Leo-Statz-Plakette, der Klinzing-Plakette und der der von ihm geschaffenen Goldenen Pritsche der Prinzengarde Blau-Weiss sowie Ehrenbaas der Mundartfreunde und Ehrenpräsident der Prinzengarde Blau-Weiss, die er 19 Jahre lang als Präsident geführt hatte.

Nicht für wenige Menschen war Oxenfort der Inbegriff des Düsseldorfer Karnevals. So verwundert es nicht, dass er vor etwas mehr als zwei Jahren, im Januar 2020, auch mit der Verdienstplakette der Stadt Düsseldorf ausgezeichnet wurde. „Mit Engelbert Oxenfort verlieren wir ein Düsseldorfer Urgestein im besten Sinne“, schrieb Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller treffend in einem Kondolenzbrief an die Ehefrau des Verstorbenen.

