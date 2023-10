Düsseldorfer Karneval 2023/24: Wie wird das Wetter am 11.11.? Das sagt der Meteorologe

Unter dem Motto „Wat et nit all jöwt“ wird am 11.11. das große Hoppeditz-Erwachen auf dem Rathausvorplatz in Düsseldorf gefeiert. Der Karnevalsauftakt wird die gesamte Innenstadt, allen voran die Altstadt, zum Beben bringen.

Mit Blick auf die Kostümwahl fragen sich viele Jecken: Wie wird eigentlich das Wetter in Düsseldorf am 11.11.? Tonight News hat bei Diplom-Meteorologe Dominik Jung nachgefragt.

Während es Mitte Oktober einen eisigen Kälteeinbruch in NRW geben soll, sehen die Prognosen für den 11. November noch rosig aus. Ende Oktober soll sich ein warmer Wettertrend von 14 bis 15 Grad einpendeln, der sich auch noch durch den November ziehe. Dominik Jung: „Der Winter hat sich noch nicht angemeldet.“ Ob es am 11.11. trocken bleibt, kann der Meteorologe Mitte Oktober noch nicht abschließend vorhersagen.

