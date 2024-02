Altweiber Düsseldorf: Einsatzkräfte ziehen erste positive Bilanz

Karneval in Düsseldorf

Altweiber in Düsseldorf: Einsatzkräfte ziehen erste Bilanz – so fiel der Straßenkarneval-Start aus

8. Februar 2024

Nach der Erstürmung des Rathauses in Düsseldorf ziehen Feuerwehr und Ordnungsamt eine erste Bilanz. Alles in allem ging es ruhig zu in Düsseldorf.