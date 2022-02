Altweiber 2022 in der Düsseldorfer Altstadt – ruhiger Auftakt

Die Corona-Pandemie sorgt für verschärfte Auflagen, über die Karnevalstage ist die ganze Düsseldorfer Altstadt eine Brauchtumszone und jetzt überschattet auch der Krieg in der Ukraine den Auftakt an Altweiber. Und so waren gegen 11.11 Uhr auch deutlich weniger Jecken auf den Straßen unterwegs.

Die Ratinger Straße leer, ein ähnliches Bild auf der Bolker Straße: Wer heute Mittag durch die Düsseldorfer Altstadt ging, stieß auf deutlich weniger Karnevalisten als in den vergangenen Jahren. Auch der Sturm aufs Rathaus ist ausgefallen – Corona und die Meldungen aus der Ukraine haben vielen Jecken die Stimmung verdorben.

Karneval in Düsseldorf: Zu Altweiber war es noch nie so leer vor dem Rathaus. Der gesamte Marktplatz wirkt wie leer gefegt. Foto: Heiko Borchers / Tonight.de Rückblick: Partystimmung pur an der alten Kämmerei. Das Bild wurde 2019 aufgenommen. Foto: Tonight.de Auf der Düsseldorfer Partymeile auf der Bolkerstraße flanieren nur sporadisch einige Jecken. Foto: Heiko Borchers / Tonight.de 2019 zogen noch jede Menge genial verkleidete Jecken durch Düsseldorf. Auf der Ratinger Straße sieht es nicht besser aus: Nur wenige Düsseldorfer scheinen an Altweiber in Feierlaune. Fällt der gesamte Karneval ins Wasser? Foto: Heiko Borchers / Tonight.de Rückblick: Trotz fiesem Regenwetter war der Straßenkarneval zu Altweiber 2016 um einiges besser besucht, als 2022. Foto: Tonight.de Viele Gaststätten, Bars und Kneipen haben noch geschlossen oder machen erst gar nicht auf. Foto: Heiko Borchers / Tonight.de 2020 wurde in der Hausbar ausgelassen gefeiert. Da heißt es Daumen drücken, dass es zwei Jahre später erneut gelingt! Foto: Tonight.de Das Oberbayern lädt erst später am Abend zum "Crazy Karneval". Wie voll es wirklich wird, lässt sich noch nicht sagen. Foto: Heiko Borchers / Tonight.de 2019 war Corona im Kuhstall auf der Bolker Straße noch kein Thema. Hier feierten die genial verkleideten Nachtschwärmer einen prachtvollen "Crazy Karneval". Foto: Tonight.de Die Altstadt gilt als "Brauchtumszone", damit ist die 2G-plus-Regel vorgeschrieben. Für die Gastronomie ist zusätzlich ein aktueller Corona-Test nötig. Foto: Heiko Borchers / Tonight.de Ganz anders sieht es übrigens in Köln aus: Hier wird zur Weiberfastnacht tatsächlich ordentlich gefeiert. Die Straßen sind vollgepackt mit bestens aufgelegten Narren und Närrinnen in bunten Kostümen. Abstandsregeln scheinen die Jecken nicht zu jucken. Foto: Thomas Banneyer/dpa

Schon vorab hatten einige beliebte Lokale verkündet, dass sie an den tollen Tagen geschlossen haben. Andere Kneipen und Bars sind dagegen an allen Tagen geöffnet. In der Brauchtumszone von Altweiber bis Veilchendienstag gilt in der Düsseldorfer Altstadt im Freien die 2G-plus-Regel, in den Kneipen die verschärfte 2G-plus-Regel: Hier müssen auch Geboosterte einen aktuellen negativen Test vorweisen.

Doch so langsam scheinen sich die Straßen auch in Düsseldorf zu füllen. Auch wenn die Terrassen der Kneipen geschlossen bleiben müssen, gibt es in vielen Lokalen ein Karnevalsprogramm.

