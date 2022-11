11.11. in Düsseldorf live: Karneval 2022/23 gestartet +++ Hoppeditz-Ball startet +++ Altstadt ist voll

Mit dem Hoppeditz am 11.11. beginnt die Karnevals-Session 2023 in Düsseldorf. Um 11.11 Uhr startet der Hoppeditz mit seiner vor dem Rathaus, danach wird vor Ort, in vielen Kneipen und Locations gefeiert. Alle Infos und News in unserem Liveblog.

+++ 12. November, 12.52 Uhr: Neue Bilder vom Hoppeditz-Erwachen am Marktplatz +++

Wir ergänzen unsere Fotogalerie zum 11.11. in Düsseldorf fortlaufend mit neuen Bildern. Hier könnt ihr euch durchklicken:

Die Düsseldorfer Karnevalsfigur Hoppeditz erwacht um 11:11 Uhr im Senftöpfchen auf dem Marktplatz am Rathaus aus dem Sommerschlaf. Mit dem "Hoppeditz-Erwachen" beginnt die närrische Zeit in Düsseldorf. Das Motto der Karnevalssession 2022 lautet "Düsseldorf Helau - Wir feiern das Leben". Foto: Fabian Strauch/dpa Der Rede des Hoppeditz lauschen unzählige bunt verkleidete Jecken am Düsseldorfer Marktplatz vor dem Rathaus. Foto: Fabian Strauch/dpa Volle Hütte auf dem Düsseldorfer Marktplatz: Unzählige Jecken warten auf den Hoppeditz und den Start in die neue Session. Foto: Tonight.de / J. Sammer Dichtes Drängen auf dem Marktplatz in Düsseldorf: Viele Düsseldorfer blicken gespannt auf die Rede des Hoppeditz vor dem Rathaus. Foto: Tonight.de / J. Sammer Der Hoppeditz ist erwacht! Foto: Tonight.de/J. Sammer Die Ruhe vor dem Sturm: Düsseldorf bereitet sich auf einen jecken Tag vor. Die Wetteraussichten sind prima. Foto: Tonight.de/J. Tscherepanja Am Burgplatz werden die Jecken vom roten Riesenrad erwartet. Foto: Tonight.de/J. Tscherepanja In der Düsseldorfer Altstadt sind bereits die ersten Jecken unterwegs. Foto: Tonight.de/J. Tscherepanja

+++ 12. November, 12.35 Uhr: Hoppeditz-Ball öffnet gleich die Türen +++

Im Henkel-Saal wird auch gleich gefeiert!

+++ 11. November, 12.05 Uhr: OB Keller hält die Gegenrede +++

Jetzt bekommt der Hoppeditz etwas zu hören.

+++ 11. November 11.51 Uhr: Der Hoppeditz-Ball kündigt sich an +++

Das nächste Highlight des Tages lugt bereits um die Ecke: Im Henkel-Saal (Schlösser Quartier) auf der Ratinger Straße wird ab 13 Uhr zum legendären Hoppeditz-Ball geladen. Über den gesamten Nachmittag erwarten euch zahlreiche Kultbands, darunter Brings, die KG Regenbogen, Heinz Hülshoff, Swinging Funfares, De Fetzer und Kokolores.

+++ 11. November 11.45 Uhr: Die Jecken am Marktplatz feiern ausgelassen +++

Die gute Laune am Marktplatz in Düsseldorf ist greifbar: Die Jecken feiern ausgelassen und geben bereits Vollgas. Der Tag ist noch lang!

+++ 11. November 11.24 Uhr: Der Hoppeditz Tom Bauer ist erwacht +++

Helau!!! Die Session ist eröffnet! Hoppeditz Tom Bauer ist aus dem Senftöpfchen gesprungen.

+++ 11. November 11.04 Uhr: Gleich erwacht der Hoppeditz +++

In wenigen Minuten geht die Karnevals-Session los! Düsseldorf Helau!

+++ 11. November 10.51 Uhr: Der Marktplatz füllt sich +++

Immer mehr Jecken treffen vor dem Düsseldorfer Rathaus ein.

+++ 11. November 9.46 Uhr: Die Ruhe vor dem Jecken-Ansturm +++

Noch ist es in der Düsseldorfer Altstadt und um den Rathausplatz ruhig. Doch vereinzelte Jecken sind schon unterwegs!

+++ 10. November, 13.44 Uhr: Perfektes Karnevals-Wetter am 11.11. +++

Gute Nachrichten für alle Jecken: Das Wetter am 11.11. spielt mit! Hier die Aussichten.

+++ 9. November, 13.20 Uhr: Kneipenkarneval in der Altstadt – diese Locations sind dabei +++

Wo wird eigentlich genau am 11.11. gefeiert? Auf dem Düsseldorfer Rathausplatz passiert natürlich viel, aber auch in vielen Kneipen und Brauhäusern der Altstadt geht es hoch her. Nur eine beliebte Location ist dieses Mal nicht dabei: das Füchschen.

Karneval in Düsseldorf: Wichtige Infos auf einen Blick

Karneval 2022/23 in Düsseldorf: Diese Corona-Regeln gelten

Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung gibt es für die Karnevals-Veranstaltungen keine Auflagen.

Karneval 2022/23 in Düsseldorf: Welche Veranstaltungen finden 2022 und 2023 statt?

Die Saison steht unter dem Motto „Wir feiern das Leben“ und so finden auch fast alle geplanten Sitzungen, Partys und Bälle bislang statt. Hoch her geht es dann von Altweiber bis Veilchendienstag, der Rosenmontagszug findet am 20. Februar 2023 statt.