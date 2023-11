11.11. in Düsseldorf 2023 heute: Karnevalsparty verlagert sich in die Altstadtgassen

„Düsseldorf Helau“! Am 11.11. um 11.11 Uhr erwachte der Hoppeditz – die Karnevalssession 2023/2024 ist offiziell eröffnet. Hier findet ihr alle wichtigen Infos, außerdem berichteten wir live über das Treiben in der Altstadt.

Wie voll war es in der Düsseldorfer Altstadt? Was passierte auf dem Marktplatz? Wie sahen die schönsten Kostüme aus? Unseren Liveticker zum Nachlesen findet ihr hier!

Karnevals-Ticker vom 11.11.2023 in Düsseldorf

+++ DER TICKER IST GESCHLOSSEN +++

+++ 11.11.2023, 15.30 Uhr: Die Session ist eröffnet, die Altstadt voll – Tonight News wünscht eine fröhliche und friedliche fünfte Jahreszeit!

Der Hoppeditz ist erwacht, die Karnevalssession 2023/2024 eröffnet – nun liegt es an den Düsseldorferinnen und Düsseldorfern, die fünfte Jahreszeit mit Liebe, Leben und Frohsinn zu füllen. In diesem Sinne wünscht das Team von Tonight News allen Feiernden noch einen schönen 11. im Elften und einen ausgelassenen Abend. Damit beschließen wir unseren Liveticker aus Düsseldorf.

+++ 11.11.2023, 14.46 Uhr: Feierlichkeiten verlagern sich in die Altstadtgassen – Polizei patrouilliert

Die Feierlichkeiten zum Sessionsauftakt verlagern sich in Düsseldorf immer stärker in die Altstadtgassen und auf die Terrassen und Räumlichkeiten der zahlreichen Gaststätten und Brauhäuser. Die Polizei patrouilliert mit mehreren Streifen, hält sich aber auch aufgrund der ausgelassen, aber überwiegend ruhigen Sachlage bewusst zurück – wohl auch, weil die Gassen noch weit entfernt von einer Überfüllung sind.

+++ 11.11.2023, 12.16 Uhr: Rathausplatz weiterhin rappelvoll – Jecken präsentieren ausgefallene Kostüme

Die Session 2023/2024 ist in Düsseldorf seit über einer Stunde offiziell eröffnet – das heißt jedoch noch lange nicht, dass die Jecken, die dem Auftritt des Hoppeditz um 11.11 Uhr entgegengefiebert haben, den Rathausplatz bereits verlassen. Stattdessen tummeln sich dort immer noch tausende Frohnaturen und präsentiere ihre teils extrem aufwendig gestalteten Kostüme. Wie die so aussehen, könnt ihr beispielsweise an diesem Foto erahnen:

+++ 11.11.2023, 12.16 Uhr: Ausgelassene Stimmung rund ums Rathaus – Karnevalsgruppen zeigen ihr Können

Die Stimmung rund ums Düsseldorfer Rathaus bleibt auch nach der Hoppeditz-Rede und der Gegenrede von Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller ausgelassen. Die vielen vor Ort vertretenen Karnevalsgruppen zeigen ihr musikalisches sowie akrobatisches Können und animieren damit auch die Laien unter den Jecken.

+++ 11.11.2023, 11.48 Uhr: Sonnenschein zum Sessionsauftakt – Petrus ist wohl ein Jeck!

Es wurde gemunkelt und gezittert, doch am Ende könnten sich die Düsseldorfer Jecken wohl kein besseres Wetter für den Sessionsauftakt wünschen. Bei blauem Himmel und milden acht Grad schmeckt das Altbier in der Altstadt gleich doppelt so gut!

+++ 11.11.2023, 11.11 Uhr: Düsseldorf feiert den Sessionsstart – nur der Hoppeditz hatte zu kämpfen

Tausende Menschen fieberten diesem Moment in der Düsseldorfer Altstadt entgegen – und fast wäre er in die Hose gegangen: Der Hoppeditz kämpfte mit dem Deckel des Senftopfs, aus dem er traditionell erwacht! Erst mit Verzögerung und ordentlich Körpereinsatz streckte Tom Bauer seinen Kopf aus dem überdimensionierten Topf und sprach zu den Jecken auf dem Rathausplatz.

+++ 11.11.2023, 11.11 Uhr: Dreifaches Helau – der Hoppeditz ist erwacht!

Helau! Düsseldorf feiert den Start der Karnevalssession 2023/2024. Hoppeditz Tom Bauer ist erwacht und – Tradition verpflichtet! – aus dem Senftopf entstiegen. Die Jecken, die sich am Rathaus in der Altstadt eingefunden haben, dürfen sich nun auf eine bissig-humorige Rede freuen, bei der sicher kein Auge trocken bleibt.

+++ 11.11.2023, 11.01 Uhr: Der Countdown läuft – der Hoppeditz steht bereit!

Düsseldorf ist bereit für den Sessionsauftakt 2023! Die letzten jecken Gruppen ziehen durch die Altstadt zum Rathaus, an dem sich der Hoppeditz Tom Bauer bereits für seinen großen Auftritt um 11.11 Uhr bereit macht.

+++ 11.11.2023, 10.41 Uhr: Karnevalsgruppen ziehen in Richtung Rathaus

Das Hoppeditz-Erwachen rückt näher! Düsseldorfs Karnevalsgruppen ziehen momentan gutgelaunt in Richtung Rathaus, wo um 11.11 Uhr die Session offiziell durch die Rede des Hoppeditz Tom Bauer eröffnet wird.

