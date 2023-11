Karneval in Düsseldorf

11.11. in Düsseldorf 2023 heute live: Sonnenschein zum Sessionsauftakt – Petrus ist wohl ein Jeck!

11. November 2023

Helau! Am 11.11. um 11.11 Uhr beginnt die Karnevalssession 2023/2024 in Düsseldorf: der Hoppeditz erwacht! Aktuelle News und Fotos zum Treiben auf dem Marktplatz und der großen Party in der Altstadt findet ihr hier.