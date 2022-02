Ein Karnevalsdörfchen für Düsseldorf: Wer mitfeiern möchte, muss schnell sein!

Not macht erfinderisch – das gilt auch im Fall von Martin Wilms. Während der Corona-Pandemie hat er mit seinem Beachclub schon zweimal den Event-Sommer in Düsseldorf schöner gemacht: 2020 erst im Rheinpark, ein Jahr später dann im Nordpark. Im Dezember sorgte sein Heimatdorf am Burgplatz dann für Weihnachtsstimmung. Und jetzt lädt Wilms ins Karnevalsdörfchen in Unterrath ein.

Düsseldorfer Karneval 2022: Diese Veranstaltungen finden statt

Auf dem Gelände am TuS Nord wird in diesen Tagen besagtes Karnevalsdörfchen aufgebaut. Alle Veranstaltungen finden draußen statt, die Fläche ist größtenteils überdacht und beheizt. „Wir schunkeln hier coronakonform“, verspricht Martin Wilms, der mit seiner Agentur Häzzblut für alles verantwortlich ist. Bis zu 380 Personen dürfen dann von Altweiber bis Karnevalssonntag in Unterrath feiern – die Tickets sind sehr begehrt. „Die Abendveranstaltung an Altweiber war schon nach drei Tagen ausverkauft, deshalb bieten wir jetzt noch einen Frühschoppen ab 10 Uhr an“, erzählt Wilms. Für die anderen Veranstaltungen gibt es noch wenige Karten, Interessierte sollten also schnell sein.

Zum Programm gehören die Top-Acts des Düsseldorfer Karnevals wie Die Fetzer, Jolly Family, Alt Schuss, Swinging Funfares und Kokolores. Außerdem findet die beliebte Kinder-Karnevalssitzung mit Volker Rosin am 27. Februar statt. Die Eintrittspreise liegen dabei zwischen 9 und 22 Euro inklusive Vorverkaufsgebühren und sind so kalkuliert, dass die Künstler-Gagen finanziert werden können. Die Einnahmen durch den Getränkeverkauf gehen dann an den Veranstalter. Großen Gewinn macht hier keiner, aber darum geht es Martin Wilms in diesen angespannten Zeiten auch nicht. „Wir freuen uns vor allem darüber, dass die Menschen wieder feiern und die Acts auftreten können.“

Vor Ort gilt für die Gäste 2G-plus. „Wir haben für alle nicht geboosterten Teilnehmer ein Testzentrum direkt auf dem Gelände“, erklärt Martin Wilms. Auch ansonsten sieht er das Karnevalsdörfchen in Sachen Corona-Regeln gut gerüstet. Die Veranstaltungen finden draußen statt, an jedem Tisch sitzen maximal zehn Leute, damit es möglichst wenig Kontakte gibt. Für die Veranstaltungen gibt es noch ein paar restliche Karten, Interessierte sollten also schnell sein.

Und wenn Martin Wilms jetzt noch ein Wunsch für die tollen Tage frei hätte? „Dann wäre gutes Wetter schön“, sagt der Veranstalter mit einem Lächeln. „Aber auch bei Regen sind wir dank entsprechend großer Schirme gut geschützt – und von Stürmen bleiben wir hoffentlich verschont.“

Karnevalsdörfchen 2022 am TuS Nord: alle Veranstaltungen und Infos

24. Februar 2022: „Altweiber Frühschoppen“ Einlass 10 Uhr, Beginn 11.11 Uhr

24. Februar 2022: „Altweiber Open-Air“ ab 16.11 Uhr – ausverkauft

25. Februar 2022: „Mi Häzz-Emol janz anders“, Einlass: 17.11 Uhr, Beginn: 18.30 Uhr – ausverkauft

26. Februar 2022: „Karneval & Schlager“, Einlass: 16.11 Uhr, Beginn: 17.30 Uhr

27. Februar 2022: „Familien Open Air“, Einlass: 10 Uhr, Beginn: 11.11 Uhr

27. Februar 2022: „Kinderkarnevalssitzung“, Beginn: 15 Uhr – ausverkauft

Restliche Tickets für die Veranstaltungen gibt es hier.

