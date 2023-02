Karneval in Düsseldorf: Familien haben Niederheider Wäldchen aufgeforstet

Ein Karnevalsfreitag der besonderen Art erlebten einige Familien mit ihren Kindern am 17. Februar in Düsseldorf. Die Stadt hatte zur Pflanzaktion im Niederheider Wäldchen aufgerufen. Der Aufruf war Teil der städtischen Kampagne „ZusammenWachsen“. Damit wird die Stadt für Engagement ihrer Bürger in öffentlichen Grünanlagen.

Städtische Förster begleiteten die Veranstaltung und stellten junge Waldbäume und Spaten zur Verfügung. In den vergangenen Jahren waren der Trockenheit viele Bäume im Wäldchen zum Opfer gefallen. Teilweise über 100 Jahre alte Buchen sind bereits deutlich beschädigt. Mit Hilfe der Aktion, zu der auch passend zur Karnevalszeit Berliner verteilt wurden, konnte das Wäldchen nun wieder aufgeforstet werden.

Zu den gepflanzten Bäumen gehören unter anderem Traubeneichen, Hainbuchen, Vogelkirschen, Birken und Winterlinden. Sie sind ca. drei Jahre alt und etwa 80 bis 120 Zentimeter groß. So wird der Waldbestand weiter verjüngt und trägt auch zu einem besseren Klima im Stadtwald bei.